선사시대 고래잡이가 ‘고래밥’에?···전국 2만4000개 한정 판매

울산시는 롯데마트·슈퍼, 오리온과 손잡고 반구천의 암각화 세계유산 등재 1주년을 기념하는 ‘한정판 고래밥’을 출시했다고 16일 밝혔다.

반구천의 암각화는 인류가 선사시대에도 고래잡이에 나섰다는 증거가 담긴 유적으로, 울산시 울주군 대곡천 일대에 분포하고 있다.

이번 사업을 위해 울산시는 암각화 콘텐츠 제공과 축제·행사 연계 홍보를 맡고, 오리온은 제품 생산과 함께 암각화 이야기를 담은 패키지 디자인을 개발했다. 롯데마트·슈퍼는 전국 306개 매장에서 출시 초기 2주간 집중 판촉 마케팅을 진행한다.

이번 한정판은 4개입 상자 패키지 형태로 총 2만4000개만 제작해 선보인다.

패키지 전면에 반구천 암각화의 주요 문양을 담아 소비자들이 자연스럽게 울산의 세계유산을 접할 수 있도록 했다. 제품 판매는 등재 1주년 당일인 16일 전국 매장에서 동시에 시작된다.

울산시는 이번 한정판 고래밥 출시로 세계유산 반구천 암각화의 역사적 가치가 널리 알려질 것으로 기대한다.

한편 울산시는 이날 오전 시청 로비에서 반구천 암각화 세계유산 등재 1주년 기념식을 개최했다. 시는 최근 확장 현실(XR) 기반 체험형 망원경을 도입하는 등 방문객의 편의성을 높이기 위한 사업을 추진하고 있다.

김상욱 울산시장은 “반구천의 암각화 세계유산 등재는 울산 시민 모두가 함께 이뤄낸 성과”라며 “반구천 암각화를 지속 가능한 역사문화관광 자원으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.