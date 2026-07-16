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[속보]‘김건희 최측근’ 도이치 이종호, 재판 로비 혐의 징역 1년2개월···실형 확정

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본문 요약

김건희 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 재판 로비를 해주겠다며 금품을 챙긴 혐의로 실형을 확정받았다.

대법원 1부는 16일 변호사법 위반으로 기소된 이종호 전 대표에게 징역 1년2개월과 추징금 7110만원을 선고한 원심 판결을 확정했다.

이종호 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건 '1차 주포'로 알려진 이정필씨에게 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있게 힘써주겠다고 속여 수천만원 상당의 금품을 받은 혐의로 지난해 8월 민중기 특별검사팀에 의해 기소됐다.

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[속보]‘김건희 최측근’ 도이치 이종호, 재판 로비 혐의 징역 1년2개월···실형 확정

입력 2026.07.16 10:42

수정 2026.07.16 10:55

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  • 정희완 기자

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앞서 주가조작 가담 혐의는 집행유예 받아

김건희 여사의 최측근이자 계좌를 관리한 인물로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 2025년 8월5일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 이준헌 기자

김건희 여사의 최측근이자 계좌를 관리한 인물로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 2025년 8월5일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 이준헌 기자

김건희 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 재판 로비를 해주겠다며 금품을 챙긴 혐의로 실형을 확정받았다.

대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 16일 변호사법 위반으로 기소된 이종호 전 대표에게 징역 1년2개월과 추징금 7110만원을 선고한 원심 판결을 확정했다.

이종호 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건 ‘1차 주포’로 알려진 이정필씨에게 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있게 힘써주겠다고 속여 수천만원 상당의 금품을 받은 혐의로 지난해 8월 민중기 특별검사팀에 의해 기소됐다. 이 전 대표는 이씨로부터 2022년 6월~2023년 2월 25차례 걸쳐 8000여만원을 받았다고 특검은 봤다.

앞서 1심은 이 전 대표에게 징역 1년6개월과 추징금 7910만원을 선고했다. 다만 2심은 이 전 대표가 이씨의 개인적인 형사사건을 무마하는 명목으로 금품을 수수한 혐의는 공소기각하면서 형량과 추징금이 줄었다.

이 전 대표는 김건희 여사의 최측근 인사로, 도이치모터스 주가조작 사건에서 김 여사의 계좌를 관리한 것으로 알려졌다. 이 전 대표는 2009~2012년 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의로 징역 2년에 집행유예 3년을 확정받은 바 있다.

김건희 여사도 2010년 10월~2012년 12월 권오수 전 도이치모터스 회장, 이종호 전 대표 등과 공모해 시세를 조종해 8억1000만원 상당의 부당이득을 거둔 혐의로 기소됐다. 1심에선 무죄를 받았지만 항소심에서 일부 혐의가 유죄로 인정됐다. 대법원은 오는 24일 상고심 선고를 내린다.

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