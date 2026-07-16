재선거 요구가 악성민원?···이수지 ‘공무원 김지영’ 콘텐츠 논란에 제작진 공식 사과

제작진 “정치적 의도 없었다”…재편집본 업로드

개그우먼 이수지의 유튜브 콘텐츠가 정치적 해석 논란에 휩싸인 가운데 제작진이 공식 사과문을 발표했다.

유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 제작진은 15일 최근 공개한 ‘공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기’ 편과 관련해 “영상으로 인해 불편함이나 실망감을 느끼신 모든 분께 진심으로 사과드린다”는 입장을 밝혔다.

제작진은 해당 영상 댓글을 통해 “논란이 된 장면은 특정 현안이나 정치적 메시지를 전달하기 위해 삽입한 것이 아니었다”며 “사회적으로 민감한 사안에 대해 충분한 고민과 검토 없이 장면을 사용한 것은 제작진의 판단 부족이었다”고 설명했다.

이어 “이번 논란은 출연자의 정치적 성향이나 개인적 의견과는 무관하다”며 “콘텐츠 제작 과정에서 보다 세심하게 살피지 못한 제작진의 책임”이라고 밝혔다. 그러면서 “출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 안기게 된 점에 대해서도 송구하게 생각한다”고 덧붙였다.

제작진은 “사안을 엄중하게 받아들이고 있다”며 “앞으로는 더욱 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠다”고 밝혔다.

논란이 된 영상은 이수지가 가상의 1년 차 공무원 ‘김지영’으로 분해 공직 사회의 현실을 풍자한 ‘휴먼다큐 진짜 극한직업’ 시리즈의 한 편이다.

영상에는 폭염 속에서도 반바지를 입었다는 이유로 상사에게 지적을 받는 모습과 함께, 버스 노선 안내나 메신저 프로필 사진 설정 등 공무원의 업무 범위를 벗어난 민원이 이어지는 장면이 담겼다. 악성 민원과 과중한 업무, 낮은 처우 등 일선 공무원들이 겪는 현실을 풍자적으로 풀어냈다는 평가를 받았다.

다만 일부 장면이 논란의 불씨가 됐다. 민원인들이 몰려든 상황에서 여러 사람이 “재선거”를 연달아 외치는 장면이 등장했고, 이에 이수지가 “여기서 이러시면 안 된다”고 반응하는 내용이 포함됐기 때문이다.

영상 공개 이후 온라인에서는 해당 장면이 재선거 관련 시위를 악성 민원과 동일선상에서 희화화한 것 아니냐는 비판이 제기됐다. 일부에서는 이수지 개인의 정치적 성향을 둘러싼 추측까지 이어졌고, 결국 제작진이 직접 해명과 사과에 나선 것으로 풀이된다.

한편 논란이 된 장면은 현재 편집된 상태로 다시 업로드된 것으로 확인됐다.