대구서 ‘2034 세계 기초 및 임상약리학 총회’ 열린다···국내 첫 유치

세계 약리학 분야 최고 권위의 국제학술대회가 대구에서 열린다.

대구시는 ‘2034 세계 기초 및 임상약리학 총회(WCP)’ 개최지로 확정됐다고 16일 밝혔다. 국내에서 이 행사가 열리는 것은 대구가 처음이다.

이 학술대회는 국제 기초·임상약리학연합(IUPHAR)이 4년마다 개최한다. 신약 개발과 임상약리, 기초약리 분야의 최신 연구 성과를 공유하는 자리다. 약리학은 약물이 생체 내에서 작용하는 원리와 효과를 연구하는 학문이다.

‘WCP 2034’는 2034년 11월 중 대구 엑스코에서 6일간 열릴 예정이다. 학술 심포지엄과 기술 워크숍, 네트워킹, 전시회 등의 다양한 행사가 진행된다. 총회 기간 중 세계 90여개국에서 3000여명의 연구자와 의료·바이오 산업 관계자들이 대구를 방문할 것으로 예상된다.

대구시는 총회 유치로 생산유발효과 142억원, 부가가치 유발효과 66억원 등 경제적 파급효과를 기대한다. 시는 세계 약리학 연구와 바이오·의료산업 교류의 거점도시로 도약하는 계기도 마련한 것으로 보고 있다.

추경호 대구시장은 “대구의 바이오·의료산업 경쟁력을 전 세계에 입증한 의미 있는 성과”라며 “첨단의료복합단지의 연구 기반과 의과대학 등 대구의 탄탄한 의료 생태계를 세계에 알리고, 국제 공동연구 확대 및 바이오기업 투자 유치를 통해 의료산업의 경쟁력을 높일 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.