창간 80주년 경향신문

권역응급의료센터 ‘가톨릭대 인천성모병원’ 신규 지정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천 부평구에 있는 가톨릭대 인천성모병원이 권역응급의료센터로 신규 지정됐다.

인천시는 보건복지부 '2026~2029 권역응급의료센터 재지정'에서 가톨릭대 인천성모병원이 신규 지정됐다고 16일 밝혔다.

이에 따라 인천지역 권역응급의료센터는 남동구에 있는 가천대 길병원, 제물포구에 있는 인하대병원 등 3곳으로 늘었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

권역응급의료센터 ‘가톨릭대 인천성모병원’ 신규 지정

입력 2026.07.16 10:51

수정 2026.07.16 11:09

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
가톨릭대 인천성모병원. 연합뉴스 제공

가톨릭대 인천성모병원. 연합뉴스 제공

인천 부평구에 있는 가톨릭대 인천성모병원이 권역응급의료센터로 신규 지정됐다.

인천시는 보건복지부 ‘2026~2029 권역응급의료센터 재지정‘에서 가톨릭대 인천성모병원이 신규 지정됐다고 16일 밝혔다.

이에 따라 인천지역 권역응급의료센터는 남동구에 있는 가천대 길병원, 제물포구에 있는 인하대병원 등 3곳으로 늘었다. 권역응급의료센터 지정 기간은 올해 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년간이다.

권역응급의료센터는 중증외상, 심뇌혈관질환, 중증응급수술 등 생명을 위협하는 중증응급환자를 치료하고, 재난 발생 시 응급의료 대응과 지역응급의료기관과의 협력체계 구축 등을 담당한다

인천시는 인천성모병원의 신규 지정으로 권역응급의료센터가 인천 남부권 중심에서 북부권까지 확대돼 중증응급환자의 이송시간 단축과 지역 내 최종 치료 역량이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.

또한 응급의료기관 간 역할 분담과 협력체계가 더욱 강화돼 시민들은 보다 신속하고 전문적인 응급의료서비스를 받을 수 있을 것으로 전망하고 있다.

인천시 관계자는 “이번 권역응급의료센터 확대 지정은 시민의 생명과 직결되는 중증응급의료체계를 한 단계 도약시키는 중요한 성과”라며 “앞으로도 권역응급의료센터와 긴밀히 협력해 응급상황 발생 시 시민 누구나 골든타임 안에 최종 치료를 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글