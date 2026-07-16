권역응급의료센터 ‘가톨릭대 인천성모병원’ 신규 지정

인천 부평구에 있는 가톨릭대 인천성모병원이 권역응급의료센터로 신규 지정됐다.

인천시는 보건복지부 ‘2026~2029 권역응급의료센터 재지정‘에서 가톨릭대 인천성모병원이 신규 지정됐다고 16일 밝혔다.

이에 따라 인천지역 권역응급의료센터는 남동구에 있는 가천대 길병원, 제물포구에 있는 인하대병원 등 3곳으로 늘었다. 권역응급의료센터 지정 기간은 올해 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년간이다.

권역응급의료센터는 중증외상, 심뇌혈관질환, 중증응급수술 등 생명을 위협하는 중증응급환자를 치료하고, 재난 발생 시 응급의료 대응과 지역응급의료기관과의 협력체계 구축 등을 담당한다

인천시는 인천성모병원의 신규 지정으로 권역응급의료센터가 인천 남부권 중심에서 북부권까지 확대돼 중증응급환자의 이송시간 단축과 지역 내 최종 치료 역량이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.

또한 응급의료기관 간 역할 분담과 협력체계가 더욱 강화돼 시민들은 보다 신속하고 전문적인 응급의료서비스를 받을 수 있을 것으로 전망하고 있다.

인천시 관계자는 “이번 권역응급의료센터 확대 지정은 시민의 생명과 직결되는 중증응급의료체계를 한 단계 도약시키는 중요한 성과”라며 “앞으로도 권역응급의료센터와 긴밀히 협력해 응급상황 발생 시 시민 누구나 골든타임 안에 최종 치료를 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.