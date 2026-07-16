장동혁 “이 대통령 ‘해군 실종 당시 골프’ 맞다면 명백한 탄핵 사유”

NLL 인근서 해군 실종 시 ‘골프 의혹’ 제기 “청와대 비공개 일정이라며 답변 회피해”

장동혁 국민의힘 대표가 16일 이재명 대통령이 동해 북방한계선(NLL) 인근 해상 함정에서 근무하던 해군 장병이 실종됐을 당시 골프를 쳤다는 의혹을 제기하며 “골프 친 게 맞는다면 명백한 탄핵 사유”라고 주장했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “채 해병 사건이 발생했을 당시 민주당 당대표로서 이재명 대통령 스스로 했던 행동들에 비추어보면 대통령이 탄핵당하는 게 맞지 않겠나”라며 이같이 말했다.

장 대표는 “동해에서 해군 장병이 주검으로 차갑게 식어갈 때 대통령은 골프채를 휘두르고 있었다는 의혹 제기에 대해 청와대는 비공개 일정이라면서 답변을 회피하고 있다”며 “비공개라 누구랑 언제 친지 밝히기 어려우면 골프를 쳤다는 이야기만 하면 되고 골프 이외의 다른 비공개 일정이 있었으면 골프를 치지 않았다고 하면 된다”고 말했다.

장 대표는 “지금까지 대통령의 어떤 메시지도 나오지 않고 있다”며 “하마스의 인권까지 알뜰히 챙기는 대한민국 대통령이 우리 장병, 우리 국민의 생명은 왜 이렇게 가볍게 여기나”라고 했다.

정점식 원내대표도 전날 페이스북에서 같은 내용의 골프 의혹을 제기하면서 “청와대는 대통령의 해군 실종 21시간 행적을 낱낱이 공개하길 바란다”고 했다.

정 원내대표는 “이 대통령의 동해 북방한계선(NLL) 인근 해군 실종 21시간 행적을 묻는 것은 대통령이 군 통수권자로서 신속하게 보고 받고 각 소관 부처에 적절한 대응을 지시했는지, 군 지휘계통과 정부의 위기 대응 체계가 제대로 가동되고 있는지 묻기 위함”이라며 이같이 적었다.

정 원내대표는 “대통령이 NLL 인근 해역에서 우리 병사가 실종된 사실을 보고 받고도 태연하게 골프 라운딩에 나섰다면 이는 명백히 군 통수권자로서 직무유기 아닌가”라며 “혹시 대통령이 골프 치는 동안 통일부가 대통령 허가도 없이 북한 측에 실종자 수색 협조를 요청했나. 만약 그랬다면 정부의 심각한 기강해이”라고 했다.