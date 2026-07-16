민주당 “국민의힘, 왜 재검표도 특검도 미루나…부정선거 어게인 선언”

더불어민주당이 16일 국민의힘을 향해 “재검표도 특검도 미루는 국민의힘 속내가 대체 무엇이냐”며 비판했다.

한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정위원회의에서 “정작 재검표를 외치던 국민의힘은 이제 와서 특검이 먼저라며 말을 바꾸고 있다”며 “국민의힘이 국민 참정권 침해의 진상규명에는 관심이 없다는 사실이 만천하에 드러났다”고 말했다.

한 직무대행은 “국정조사 특위 활동 기한은 8월1일까지고 특검은 출범까지 최소 한 달 이상이 걸린다”며 “하루라도 빨리 진상규명하기 위해서는 재검표부터 하는 것이 상식”이라고 말했다.

천준호 원내운영수석부대표도 “국민의힘이 부정선거 음모론의 본거지”라며 “(공개 재검표를 반대하는 건) 올림픽공원 봉쇄 시위에 명분이 사라지는 것을 우려하기 때문이라고도 한다”고 말했다.

천 원내운영수석부대표는 “부정선거 어게인을 공식 선언한 것이라고 봐야 할 것 같다”며 “장동혁 국민의힘 대표는 투표함 오염 여부를 확인하는 것이 먼저라고 하는데 재검표 없이 무슨 투표함 오염 여부를 확인한다는 것이냐”고 말했다.

천 원내운영수석부대표는 “재검표와 특검 추진이 도대체 무슨 상관이냐”며 “특검이 먼저라면서 정작 특검을 막고 있는 것은 국민의힘이다. 이미 발의된 선관위 특검 법안이 국민의힘의 국회 보이콧으로 잠자고 있다”고 말했다.

앞서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 국회 국정조사특위 위원장을 맡고 있는 윤상현 국민의힘 의원은 선관위 국조특위 중 재검표를 추진하자고 주장한 바 있다. 윤 의원은 이날 페이스북에 “재검표와 특검은 선택의 대상이 아니다”라며 “공개 재검표와 특검은 함께 가야 한다”고 적었다.