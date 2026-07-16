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태백·횡성 철도 이용 관광객에게 다양한 혜택···지역 상품권 제공 또는 관광지 입장료 50% 할인

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본문 요약

강원 태백시와 횡성군이 철도를 이용한 관광객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 지원사업을 추진한다.

태백시가 사업비를 지원하고 한국철도공사 강원본부가 운영을 맡아 추진하는 이번 사업은 철도와 숙박을 연계한 체류형 자유여행을 활성화하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 한국철도공사의 '지역사랑 철도여행 태백시 자유여행 상품' 이용객 가운데 왕복 철도와 태백지역 숙박업소를 모두 이용한 2명 이상~5명 이하의 개별 관광팀이다.

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태백·횡성 철도 이용 관광객에게 다양한 혜택···지역 상품권 제공 또는 관광지 입장료 50% 할인

입력 2026.07.16 10:59

  • 최승현 기자

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철도 이용 체류 관광객 태백사랑상품권 지원 안내 포스터. 태백시 제공

철도 이용 체류 관광객 태백사랑상품권 지원 안내 포스터. 태백시 제공

강원 태백시와 횡성군이 철도를 이용한 관광객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 지원사업을 추진한다.

태백시는 한국철도공사 강원본부와 협력해 이달부터 오는 12월까지 ‘태백 체류형 개별 관광객 지원사업’을 추진한다고 16일 밝혔다.

태백시가 사업비를 지원하고 한국철도공사 강원본부가 운영을 맡아 추진하는 이번 사업은 철도와 숙박을 연계한 체류형 자유여행을 활성화하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 한국철도공사의 ‘지역사랑 철도여행 태백시 자유여행 상품’ 이용객 가운데 왕복 철도와 태백지역 숙박업소를 모두 이용한 2명 이상~5명 이하의 개별 관광팀이다.

팀당 8만 원의 태백사랑상품권(지역 화폐)을 지원한다.

지원금은 태백역에서 신분증과 숙박 예약 내역을 확인한 후 지급된다.

지급된 상품권은 지역 내 가맹점에서 사용할 수 있어 지역 소상공인의 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

자세한 사항은 한국철도공사 강원본부로 문의하면 된다.

태백시 관계자는 “철도와 숙박을 연계한 체류형 관광을 확대해 관광객이 태백에 더 오래 머물며 지역에서 소비하는 선순환 구조를 만들어나가겠다”고 말했다.

횡성군도 ‘지역사랑 철도여행’ 상품 이용자가 횡성 지역의 관광지에서 입장권이나 체험권을 발권할 경우 할인율을 기존 20%에서 50%로 확대해 적용하기로 했다.

연계 할인 혜택이 적용되는 관광지는 ‘횡성 호수길’과 ‘횡성 루지 체험장’, ‘안흥찐빵 모락모락 마을’, ‘풍수원성당 유물전시관’ 등 4곳이다.

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