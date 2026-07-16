‘이육사 문학정신 잇는다’···대구문학관, 광복절 맞아 ‘문학 공모전’ 개최

대구문학관은 이육사의 문학정신을 계승하고 광복의 의미를 되새기기 위해 문학 공모전을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 공모전은 이육사의 수인번호 ‘264’와 8·15 광복절의 상징성에 착안해 이육사의 삶과 문학 세계, 광복의 의미를 글로 풀어낼 수 있도록 기획됐다. ‘264자 시 공모’와 ‘815자 에세이 공모’ 등 2개 분야로 나눠 진행된다.

시 공모의 경우 ‘이육사의 삶과 문학 세계’를 주제로 264자 이내의 시를 작성해 응모하면 된다. 에세이는 ‘나의 8·15’를 주제로 한 815자 이내의 글을 작성해 응모 가능하다.

참가 희망자는 대구문학관 누리집에서 신청서와 작성 서식을 내려받아 작성한 후 이메일로 제출하면 된다. 심사를 거쳐 각 분야에서 청소년부와 대학·일반부 각 3명, 총 12명을 선정할 예정이다. 수상작은 문학관 누리집 및 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 공개된다.

하청호 대구문학관장은 “이육사의 문학정신과 우리 민족의 독립정신을 시민들의 다양한 시선과 언어로 풀어내는 계기가 되길 바란다”고 말했다.