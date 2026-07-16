새만금 ‘내국인 카지노’ 추진에 반발 확산···시민사회 “즉각 철회해야”

이원택 전북지사가 새만금에 내국인 출입이 가능한 이른바 ‘오픈 카지노(복합리조트)’ 유치 방침을 공식화하면서 지역 시민사회의 반발이 이어지고 있다.

전북시민사회단체연대회의와 새만금도박장저지군산범시민대책위원회 등 전북지역 30여개 시민·사회단체는 16일 전북도청 앞에서 공동 기자회견을 열고 “새만금 내국인 카지노 유치 계획을 즉각 철회하라”고 요구했다.

이들은 “이 지사가 후보 시절 제시한 ‘새만금 200조원 투자 유치’ 구상의 귀결이 결국 사행산업 유치였느냐”며 “막대한 투자 규모를 내세운 공약이 카지노 추진으로 이어지는 것은 도민 기대를 저버리는 일”이라고 주장했다.

이어 “새만금개발공사의 검토 작업과 민간기업의 투자 제안을 토대로 사업이 추진되고 있다”며 “도민 의견 수렴과 공론화 과정 없이 사업이 진행되고 있다”고 비판했다.

카지노를 통해 대규모 민간 자본을 유치하겠다는 전북도의 구상에 대해서도 우려가 나왔다.

이창엽 참여자치전북시민연대 사무처장은 “국내 유일의 내국인 카지노인 강원랜드 사례에서 보듯 도박 중독과 채무 문제, 범죄 증가 등 사회적 부작용이 적지 않았다”며 “복지와 치안, 중독 예방 등에 투입될 사회적 비용이 카지노로 인한 세수 효과를 넘어설 가능성이 크다”고 말했다.

시민사회는 카지노 유치가 첨단산업과 친환경 산업 거점 조성을 목표로 추진돼 온 새만금의 개발 방향과도 배치된다고 주장했다.

이들 단체는 상시 해수유통을 통한 생태계 복원과 RE100 산업단지 활성화 등을 대안으로 제시하며 “새만금의 미래는 사행산업이 아니라 지속 가능한 산업 기반 구축에 있다”고 밝혔다.

아울러 새만금사업 지원을 위한 특별법 개정의 열쇠를 쥔 더불어민주당 전북지역 국회의원들에게 카지노 추진에 대한 명확한 입장 표명을 요구했다.

새만금 카지노 논란은 전국적인 이해관계 충돌로 확산하는 양상이다.

‘폐광지역 개발 지원에 관한 특별법’에 따라 내국인 카지노를 독점 운영하는 강원 폐광지역 주민들은 전날 성명을 내고 “강원랜드는 폐광지역 주민들의 생존 기반”이라며 새만금 카지노 추진에 반대 입장을 밝혔다.

현행법상 내국인 카지노는 강원랜드를 제외하고는 허용되지 않는다. 다만 새만금 특별법 개정을 통해 예외가 인정될 경우 부산과 인천, 제주 등 복합리조트 사업을 추진 중인 다른 지역에서도 형평성을 이유로 유사한 요구가 잇따를 가능성이 크다.

이창엽 사무처장은 “도민 의견 수렴 없는 카지노 추진이 강행될 경우 강력한 대응에 나설 것”이라며 “충분한 사회적 논의와 공론화 절차가 선행돼야 한다”고 말했다.