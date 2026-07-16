이번 주말에 얼음 풀장 가볼까···어린이 3천원·성인 5천원 ‘갓성비’ 한강 수영장

수영장·물놀이장 26일간 15만 명 몰려 오후 10시 ‘야간 개장’ 뚝섬·여의도 인기

무더위가 이어지면서 지난달 19일 문을 연 한강 수영장·물놀이장 6곳에 26일간 약 15만명이 몰린 것으로 나타났다.

서울시는 지난달 19일부터 이달 14일까지 26일간 총 14만9988명이 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·광나루·난지·양화 물놀이장을 방문했다고 16일 밝혔다. 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·난지 물놀이장은 지난 3일부터 오후 10시까지 야간 운영도 하고 있다.

해당 기간 가장 많은 이용객이 찾은 곳은 뚝섬 수영장이었다. 전년 대비 29% 늘어난 5만819명이 찾았다. 여의도 수영장 이용객은 4만9048명으로 전년보다 37% 증가했다. 서울시는 “낮부터 수영장을 찾은 시민들이 밤까지 머물면서 늦은 시간까지 발길이 끊이지 않았다”고 전했다.

올해 새롭게 운영을 시작한 광나루 물놀이장에는 1만7398명이 방문했다. 잠실 수영장 이용객은 16% 줄어든 1만7757명이었다. 난지와 양화 수영장은 각각 9299명, 5667명으로 꾸준한 수요를 보였다.

서울시는 피서를 위한 특화 프로그램을 운영할 계획이다. 이용객이 많은 뚝섬·여의도 수영장에서는 18일부터 주말과 공휴일에 얼음을 넣은 이동형 풀장을 마련해 ‘얼음탕(냉탕) 이벤트’를 연다.

야간 이용객을 위한 공연도 진행한다. 다음달까지 뚝섬·여의도 수영장에서 버스킹 공연을 이어간다. 다음달 1~2일 난지 물놀이장에서는 한강페스티벌의 하나로 워터 뮤직 콘서트 ‘한강뮤직퐁당’이 연다. 다음달 8일 잠실 물놀이장에선 아슬아슬한 줄타기 체험을 하고 명인의 줄타기를 감상할 수 있는 ‘한강얼쑤퐁당’을 개최한다.

서울시는 실시간 영상 모니터링과 유사시 신속 대응을 위해 CCTV 136대를 운영하고, 매일 간이 수질검사도 진행하고 있다.

수영장 이용 요금은 어린이 3000원·청소년 4000원·성인 5000원, 물놀이장 요금은 어린이 1000원·청소년 2000원·성인 3000원이다. 6세 미만은 무료다. 1회 입장권으로 온종일 이용할 수 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “무더운 여름밤의 새로운 레저 공간인 야간 수영장이 큰 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 안전관리와 편의시설, 수질관리를 강화해 더 많은 시민들이 한강의 밤을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.