이재명 대통령의 국정 지지율이 직전 조사 대비 3%포인트 하락한 55%로 집계됐다는 전국지표조사(NBS) 결과가 16일 나왔다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 13~15일 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 진행해 이날 공개한 NBS 결과, ‘이 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하는가’라는 질문에 ‘잘하고 있다’는 답변은 55%로 나타났다. 이는 2주 전 실시된 직전 조사보다 3%포인트 하락한 수치다.

이 대통령이 ‘일을 잘 못하고 있다’는 부정평가는 34%로 직전 조사보다 1%포인트 하락했다. 모름·무응답은 11%로 집계됐다.

정당 지지도는 더불어민주당 38%, 국민의힘 22%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 2%, 진보당 2% 순으로 집계됐다. 태도를 유보한 응답은 32%였다. 직전 조사 대비 민주당은 4%포인트 하락했고, 국민의힘은 2%포인트 상승했다.

정부가 반도체 호황에 따른 추가 세수로 미래대응기금을 조성하는 방안에 대해서는 ‘찬성한다’는 의견이 61%로 ‘반대한다’(24%)에 비해 높게 나타났다.

정부가 육·해·공군 사관학교를 통합해 국군사관학교를 만드는 방안을 추진하는 것에 대해서는 ‘각 군의 전문성과 특수성이 약화되므로 통합에 반대한다’는 의견이 55%로, ‘육·해·공군 합동작전 역량이 강화되므로 통합에 찬성한다’는 의견(34%)보다 높게 나타났다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 응답률은 16.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.