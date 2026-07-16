‘음료 피습 자작극’ 정이한 사건 검찰로···경찰 “공모자와 금전거래 내역 없어”

6·3 지방선거 기간 ‘피습 자작극’을 벌이고 이를 공모한 혐의를 받는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보와 헬스트레이너 A씨가 검찰로 넘겨졌다.

부산 금정경찰서는 16일 오전 10시 정씨와 A씨의 사건을 구속 송치했다고 밝혔다. 정씨 등은 공직선거법 위반과 위계에 의한 공무집행방해 등의 혐의를 받고 있다.

정씨는 양복에 흰 마스크를 쓴 채 이날 오전 9시50분쯤 검찰에 도착했다. 정씨는 사퇴하지 않은 이유 등을 묻는 취재진의 질문에 “수사와 재판을 성실히 받겠다”고 말했다. A씨는 침묵을 유지했다.

정씨 등은 지난 4월27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 음료 투척 자작극을 꾸민 혐의를 받는다. 당시 선거유세 중이던 정씨는 A씨가 차량을 몰고 지나가며 던진 음료(녹차라떼)를 피하려다 넘어지는 바람에 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 주장했다.

하지만 경찰이 A씨를 수사하는 과정에서 정씨와의 통화내역이 확인됐다. 또한 지난달 4일 압수수색에서 범행을 하루 앞둔 시점에 A씨가 운영하는 PT샵에서 두 사람이 범행 장소의 지도를 보며 사건을 공모하는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV가 발견되기도 했다. 경찰은 이들이 약 10년 동안 알고 지낸 사이인 것으로 파악했다.

경찰은 이들의 통장 내역을 확보했지만, 특별한 금전 거래 내역은 발견하지 못했다.

경찰은 정씨의 부친이 운영하는 그룹사를 대상으로도 수사를 진행 중이다. 부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 15일 온그룹 계열사 병원을 압수수색했다.

경찰은 이 그룹사 계열사 직원이 정씨의 선거운동에 동원됐다는 의혹에 대해 수사하고 있다. 정씨의 부친이 운영하는 병원이 지난 4월27일 사건 이후 진단서를 발급한 경위와 관련해 의료법 위반 등도 수사가 진행 중이다.

정씨는 선거기간 동안 TV토론회에 초청받지 못했다며 ‘단식투쟁’을 벌인 바 있다. 부산선거관리위원회 TV토론회에서는 전재수 당시 더불어민주당 부산시장 후보를 향해 거짓말 탐지기를 꺼내들기도 했다.

당시 정씨의 캠프에서 일했던 한 관계자는 “(실제로 단식을 했는지) 잘 모르겠다”며 “거짓말탐지기는 정씨가 스스로 준비한 것으로 알고 있다. 실제 작동 가능 여부는 알지 못한다”고 말했다.