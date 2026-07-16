잠실 3만석 돔구장·코엑스 2.5배 MICE 시설 조성 본격화···민투심 통과

서울 잠실종합운동장 일대에 전시·컨벤션 시설과 돔야구장 등을 조성하는 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업’이 기획예산처 민간투자사업심의위원회(민투심) 심의를 통과해 본궤도에 오르게 됐다.

서울시는 16일 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민간투자사업 사업시행자 지정 및 실시협약안’이 민투심을 통과했다고 밝혔다. 시는 “사업 타당성·공공성·재무구조 등 최종 검증을 마치고 실시협약 체결, 실시계획 승인 등 후속 절차를 착수할 법적 기반이 마련됐다”고 설명했다.

서울시는 이달 우선협상대상자인 서울스마트마이스파크(주간사 한화건설)과 실시협약을 맺을 계획이다. 민간사업자는 대규모 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 마무리한 뒤 올해 하반기 착공과 2032년 준공을 목표로 사업을 추진한다.

잠실 민자사업은 잠실종합운동장 일대 약 29만㎡ 부지에 스포츠·MICE 시설과 숙박·상업·업무시설 등을 조성하는 국내 최대 규모 복합시설 민간투자사업이다. 코엑스 2.5배 규모의 전시·컨벤션 시설과 3만석 규모 돔야구장, 1만1000석을 갖춘 스포츠콤플렉스를 구축해 국제 스포츠대회와 케이팝 공연, 대형 문화행사를 개최한다는 구상이다.

숙박·쇼핑·관광을 한곳에서 해결할 수 있도록 호텔 841실과 연면적 11만㎡ 규모 상업시설을 배치한다. 한강을 조망할 수 있는 지상 31층, 연면적 약 20만㎡ 규모 오피스 단지를 조성해 국제업무와 MICE 산업 네트워크를 지원한다.

총사업비는 2016년 기준 약 2조7000억원(지난해 기준 3조3000억원)으로 모든 시설은 전액 민간 투자로 조성한다. 사업수익 일부는 환수금과 초과 이익으로 서울시와 공유한다. 서울시는 이를 기금으로 조성해 지역 내 필요한 분야에 재투자할 방침이다.

앞서 서울시는 공사비 급등, 고금리, PF 시장 침체 등 사업 추진 여건이 어려워지자 기정부에 공사비 부담 완화를 위한 제도 개선을 건의했다. 기획예산처는 2024년 10월 기존 사업비의 4.4% 이내를 총사업비에 추가로 반영할 수 있는 특례 제도를 마련했다. 서울시는 이 제도를 적용하고, 민간사업자와 4년간 160여 차례 협상을 거쳐 최종 협상을 마무리했다.

강석 서울시 균형발전본부장은 “이번 민투심 통과를 계기로 잠실종합운동장 일대가 대규모 전시·컨벤션과 스포츠시설을 중심으로 한 첨단 스포츠·문화 랜드마크로의 재탄생을 본격화한다”며 “준공까지 차질 없이 이루어질 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.