이세돌의 복기 “AI 활용 논쟁 3년 뒤 사라져…결국 신념과 철학 싸움”

“AI 활용은 기본, 서사 없으면 도태” “AI 생존법은 ‘종합 설계력’”

“돌이켜보면 10년 전 대국 당시에는 AI(인공지능)에 대해 알아보려는 노력도, 대국을 준비하는 자세도 너무 부족했습니다. 다가올 미래에는 AI를 다루는 역량에 따라 과거 문맹과 비문맹 수준의 격차가 벌어질 텐데, 우리는 과연 제대로 준비하고 있는지 묻고 싶습니다.”

인류를 대표해 AI 알파고와 세기의 대결을 펼쳤던 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 대국 10년째를 앞두고 뼈아픈 자성과 함께 미래 AI 시대에 대한 경고를 던졌다.

이 교수는 16일 ‘2026 한경협(한국경제인협회) 경영자 제주하계포럼’ 강연에서 과거 대국의 아쉬움을 복기하는 것을 시작으로, 급변하는 기술 환경 속에서 개인과 기업이 살아남기 위한 생존 전략을 풀어놨다.

먼저 이 교수는 AI 기술의 급격한 발전이 가져올 사회적 불평등과 격차에 대해 강한 우려를 표했다. 그는 “AI를 어떻게 이해하고 활용하느냐에 따른 개인과 기업의 격차는 과거 문맹과 비문맹의 차이 이상으로 벌어질 것”이라며 ‘새로운 문맹의 시대’를 예고했다. AI를 단순 검색이나 질문 도구로 쓰는 사람과, 주체적으로 제어하는 비서이자 파트너인 ‘에이전틱 AI’ 수준으로 다루는 사람의 역량 차이는 건너기 힘든 강이 될 것이라는 진단이다.

이 교수는 이미 다른 산업보다 5개년 정도 먼저 AI 시대를 맞이한 바둑계를 예로 들었다. 현재 바둑계는 프로 기사들도 AI를 보며 공부하고 해설자들조차 직관이나 경험이 아닌 AI 분석을 보며 해설하는 상태다. 이 교수는 “바둑 프로그램 보급으로 실력이 평준화될 줄 알았으나, 실제로는 AI를 잘 이해한 고수들이 원리를 파악하며 더 강해졌고 상하위 기사 간 격차는 더욱 벌어졌다”고 말했다. AI가 정답을 보여줄 때 고수는 전략을 짜고 하수는 정답만 외운 탓에 상위 기사의 지배력만 강해졌다는 분석이다.

이 교수가 꼽은 AI의 가장 큰 가치는 인간이 가진 무의식적 고정관념의 틀을 깨뜨려 주는 역할에 있다. 그는 알파고와의 대국을 예로 들며 “알파고는 인간 프로 기사들이 수십 년간 두지 않았던 ‘화점 3·3 침입’을 대국 초반부터 거리낌 없이 선택했다”고 언급했다. 이어 “인간 기사들은 어릴 때부터 그렇게 두면 나쁘다고 배웠기 때문에 프로가 된 후에도 고정관념에 갇혀 그 수를 쓰지 못했던 것”이라고 말했다. AI는 인간이 수 세기 동안 쌓아온 상식이나 관습이 없기 때문에 역설적으로 창의적이고 자유로운 배치를 제안할 수 있다는 설명이다. 이 교수는 “다른 산업 영역에서도 AI가 이처럼 고정관념을 깨는 새로운 메시지와 낯선 관점을 계속 던질 것”이라며 “기술에 매몰되지 않고 AI가 제시하는 새로운 방향성을 빠르게 캐치해 내는 사람만이 시장을 선도하고 주도할 수 있다”고 했다.

이 교수는 지금 당장 AI를 어떻게 다룰 것인가에 집중하는 단계는 일시적인 현상일 뿐이라고 봤다. 그는 “지금은 AI를 어떻게 활용하고 적용할지에 초점이 맞춰진 도입 초창기일 뿐”이라며 “3년 혹은 5년 뒤에는 활용법에 대한 이야기가 숨 쉬는 것처럼 너무 당연해져서 아무도 논하지 않을 것”이라고 전망했다.

이어 이 교수는 “그때는 단순히 AI를 잘 쓰는 수준을 넘어 자기만의 신념과 철학을 기술에 녹여내지 못하면 가치나 의미를 인정받지 못하는 시대가 된다”고 단언했다. AI가 그린 그림이나 AI가 작곡한 음악에 사람들이 진정한 감동을 느끼지 않는 이유는 인간 고유의 고뇌와 삶의 궤적이 빚어낸 ‘서사(스토리)’와 신념이 빠져 있기 때문이라고도 설명했다.

이 교수는 결국 AI가 지배하는 환경에서 인간이 쥘 수 있는 마지막 열쇠는 ‘종합적인 설계 능력’이라고 규정했다. “AI는 명확한 규칙과 제한된 환경에서 압도적인 능력을 보이지만, 인간은 방향을 제시하고 기획과 설계, 철학을 담아 최종적으로 완성하는 역할을 맡게 된다”고 했다. 그는 “AI 활용이 당연해지는 시대에는 결국 인간만의 서사와 철학을 얼마나 녹여내느냐가 가장 중요한 경쟁력이 될 것”이라고 내다봤다.

끝으로 이 교수는 “다양한 분야의 지식을 폭넓게 결합해 AI에 올바른 질문을 던지고, 기술 결과물에 인간의 경험을 더해 최종적인 가치 판단을 내리는 통찰력이 리더들의 생존 전략이 될 것”이라고 덧붙였다.