경남 산청 괴물 폭우 1년…피해 주민 69% ‘PTSD 위험군’

지난해 7월 발생한 기록적인 폭우로 피해를 입은 경남 산청 수재민들의 약 70%가 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 위험군에 해당하는 것으로 나타났다.
16일 그린피스 동아시아 서울사무소, 산청 지역 단체 ‘그늘과 언덕’, 경남산청의료복지사회적협동조합이 지난해 10~11월 경남 산청 이재민 126명을 상대로 실시한 대면 조사 결과에 따르면, 피해 주민 절반 이상은 ‘심각한 PTSD 위험군’에 속했다.
한국형 사건 충격 척도 개정판(IES-R-K)을 활용한 조사에서 응답자의 약 69%는 PTSD 위험 범위(25점 이상)에 속했다. 이 중 ‘심각한 PTSD 위험’(40~59점)은 30%에 달했고, ‘매우 심각한 PTSD 위험’(60점 이상)도 25%를 기록했다.
스트레스의 주요 요인은 재난 당시의 생명 위협 경험과 사후의 경제적 회복 정도, 물적 피해 규모, 행정 기관의 보상 및 정보 제공 과정의 문제점 등으로 조사됐다.
특히 정보 전달 과정에서 겪은 주민 소외와 정보 불평등이 심리 회복에 큰 영향을 미친 것으로 분석됐다.
응답자의 78%는 복구 지원비 산정 근거를 모른다고 답했고, 민간 성금 역시 규모와 배분 정보를 모른다고 답한 비율이 94%에 달했다. 민간 성금 배분 과정에서 주민 의견이 반영되지 않았다고 답한 비율 역시 92%로 나타나는 등 불투명한 정보 제공이 회복을 어렵게 한 요인으로 지목됐다.
이 같은 정보 부족은 주민 간 갈등으로 번졌다. 복구 과정에서의 주민 간 갈등이 현재도 지속된다는 응답은 33%, 해결을 포기했다는 응답은 26%였다. 갈등의 원인으로는 응답자의 30%가 복구 과정의 ‘정보 부족’을 꼽았다. 이어 불충분한 피해 지원(26%), 배분의 불합리성(23%)이 뒤를 이었다.
경제적 피해 회복도 더뎠다.
피해 주민 절반은 수해 발생 4개월이 지난 뒤에도 소득이 피해 이전의 절반 수준에도 미치지 못했다. 응답자의 90%는 경제활동에 피해를 입었다고 답했는데, 이 중 34%는 소득 회복률이 10% 미만으로 조사됐다. 30~50% 수준으로 회복했다는 응답은 20%, 10~30% 수준 회복은 14%였다.
경제 활동 유형별로는 농업(논·밭작물, 과수 등)이 72%를 차지했다. 상업·서비스업은 9%였다. 소득 활동 형태로는 자영업이 약 77%에 달했다. 조사를 진행한 그린피스는 “경제 활동 수단인 비닐하우스나 가게 자체가 피해를 입으면서 소득 회복에 더욱 어려움을 겪었다”고 설명했다.
피해 주민들은 재난 이후 가장 필요한 과제로 ‘안전한 마을’ 조성을 꼽았다. 응답자의 33%(41명)는 마을 재조성이 필요하다고 답했는데, 폭우·산불 등 기후재난으로부터 안전한 마을 조성을 가장 시급한 과제로 꼽았다.
강성원 그린피스 기후에너지 캠페이너는 “산청 수해가 발생한 지 1년이 지났지만 피해 주민들은 아직 일상을 되찾지 못했다”며 “기후재난의 위험은 매년 커지는데 정부의 재난 대응 체계는 여전히 사후 단기 복구에만 집중돼 있고, 이마저도 제대로 작동하지 않고 있다”고 말했다.