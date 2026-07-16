[속보]경찰 ‘이 대통령 가덕도 테러 축소’ 김상민 전 검사 송치···“배후 세력은 확인 안 돼”

경찰이 2024년 이재명 대통령 부산 가덕도 피습사건 당시 사건을 테러로 규정하지 않고 축소한 혐의를 받는 김상민 전 부장검사 등 전·현직 국가정보원 관계자를 검찰에 넘겼다. 테러범에 극우 유튜버 등 배후 세력이 있을 것이란 의혹에 대해선 혐의점이 발견되지 않았다고 밝혔다.

16일 경찰청 국가수사본부 가덕도 테러사건 수사 TF는 지난해 4월 국정원이 이 대통령 피습사건이 테러에 해당하지 않는다고 판단한 과정에서 허위 보고서를 작성한 혐의(허위공문서 작성 등)로 김상민 전 부장검사를 비롯해 전·현직 국정원 관계자 3명을 검찰에 송치했다고 16일 밝혔다.

김 전 검사는 국정원 특별보좌관으로 재직할 당시 ‘이 대통령 피습 사건을 테러로 보기 어렵다’는 취지의 법률 검토 보고서를 작성하면서 범행 도구를 “커터칼”로 축소하는 등 허위 사실을 기재한 혐의를 받는다. 당시 국정원 테러담당부서 관계자 2명은 사건 당일 부산지역 대테러합동조사팀이 테러 혐의 관련 조사 결과를 공식적으로 낸 적 없는데도 합동조사결과 보고서를 허위로 작성한 혐의를 받는다.

경찰은 당시 이 대통령에게 흉기를 휘두른 김모씨(69)에게 배후·공모 세력이 있었다는 의혹에 대해서는 “증거가 확인되지 않았다”고 결론 내렸다. 경찰은 김씨가 2018년쯤부터 정치적으로 편향된 유튜브 영상을 시청해오다가 테러를 벌인 것으로 판단했다. 김씨에게 유튜브 영상을 보내는 등 범행 의지를 굳히게 한 조력자의 행위와 김씨의 극단적 성격이 맞물려 범행에 이르렀을 뿐, 그밖에 배후 세력이 특정될 증거는 없었다는 것이다.

경찰은 배후 세력설을 비롯해 특정 종교·단체 개입, 김씨의 당적 및 신상 비공개 과정의 외압설, 사건 축소 보고, 경찰의 국정원 합동조사 차단 등 제기된 각종 의혹에 대해 수사했으나 송치 결정한 부분 외 범죄 혐의점이 발견되지 않았다고 밝혔다. 다만 이번 수사 과정에서 김씨가 2023년 12월 이 대통령의 인천 남동구 일정에서도 범행을 시도하려 했다는 사실을 추가로 파악했다.

TF는 지난 4월에는 이 대통령을 테러한 김씨의 범행을 도운 전 전 직장 동료 A씨, 사건 현장을 물청소해 증거를 훼손했다는 의혹이 제기된 전 부산 강서경찰서장 등 경찰 간부 3명 등 4명을 검찰에 넘겼다.

앞서 2024년 1월 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령은 가덕도 신공항 부지를 방문하던 중 김씨가 휘두른 흉기에 목 부위를 찔렸다. 김씨는 살인미수 혐의로 재판에 넘겨져 징역 15년이 확정됐다. 그러나 이후 수사 축소와 배후설 등 의혹이 제기되며 재수사 필요성이 거론됐다. 정부는 지난 1월 이 사건을 ‘국가 공인 1호 테러’로 지정했고, 경찰청도 TF를 출범했다.

TF는 현재까지 총 7명을 송치하면서 수사 마무리 수순에 접어들었다. 한때 수사팀 규모가 69명까지 늘어났으나 지난 4월 부산에서 필요한 수사를 대부분 마무리하며 20명 수준으로 축소돼 수사를 이어왔다.