경남 재방문 의향 전국 1위···관광 경쟁력 입증

경남도는 문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 발표한 ‘2025 국민여행조사’에서 관광여행 재방문 의향 전국 1위를 기록했다고 16일 밝혔다.

이와 함께 관광여행 종합 만족도에서는 전국 2위, 국내여행 횟수에서는 3년 연속 전국 3위를 기록하며 관광지로서의 경쟁력을 입증했다고 덧붙였다.

이번 조사에서 경남은 관광여행 재방문 의향 79.3점을 얻어 전국 1위에 올랐다. 이는 2024년 전국 4위에서 2025년 1위로 3단계 상승한 수치로, 경남을 찾은 여행객들이 향후 다시 방문하겠다는 의사를 명확히 한 결과다.

관광여행 종합 만족도는 82.3점으로 전국 2위를 기록하며 지난해 5위에서 3단계 상승했다. 여행객들은 경남 관광의 전반적인 품질과 관광환경을 높게 평가했다.

재방문 의향은 관광객의 만족도와 지역 관광 경쟁력을 나타내는 대표적인 지표다. 경남이 전국 1위를 기록한 것은 여행객들이 경남을 일회성 방문지가 아닌, 지속해서 다시 찾고 싶은 목적지로 분류하고 있음을 보여준다.

경남도는 남해안 해양관광, 지리산권 생태관광, 역사 문화관광, 미식 관광 등 지역별 특색을 살린 관광콘텐츠와 자원이 재방문을 유도했다고 분석했다.

경남은 관광여행 종합 만족도 중 관광 당일여행 만족도 분야에서 82.3점을 기록하며 전국 1위를 차지했다. 도는 주말과 단기 휴가 여행객에게 맞춤형 서비스를 제공한 점이 높은 만족도로 이어졌다고 분석했다.

경남은 2025년 국내여행 횟수 2967만9000회를 기록하며 경기·강원에 이어 전국 3위를 차지했다. 특히 2023년부터 2025년까지 3년 연속 전국 3위를 유지하며 안정적인 관광 수요를 확보했다.

김상원 경남도 관광개발국장은 “앞으로도 체류형 관광콘텐츠를 확충하고 관광교통을 혁신하며 관광수용태세를 개선해 대한민국을 대표하는 관광목적지로 도약하겠다”고 말했다.