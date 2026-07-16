중국 ‘호감도’ 미국 제쳤다···시진핑도 트럼프보다 신뢰 받아

미국 퓨리서치센터 조사 결과 발표

전 세계 36개국에서 진행한 여론조사에서 중국이 처음으로 미국을 제치고 호감도에서 앞섰다. 시진핑 중국 국가주석 역시 도널드 트럼프 미국 대통령보다 더 신뢰받고 있다고 조사됐다.

미국 비영리 연구기관 퓨리서치센터가 15일(현지시간) 공개한 조사 결과에 따르면 전체 응답자의 46%가 중국에 호감을 갖고 있다고 답했으며 미국에 호감을 갖고 있다는 응답자는 35%였다. 퓨리서치 조사에서 중국이 미국에 앞선 것은 이번이 처음이다. 2023년 조사에서 응답자의 58%가 미국에 호의적이었으며 중국에 호의적이었던 여론은 36%에 불과했다.

조사 대상 36개국 중 25개국에서 미국보다 중국에 호감을 느끼는 응답자가 더 많았다. 중국에 대한 호감 여론 비중은 아시아·태평양 지역 국가들에서 높았지만 캐나다, 프랑스, 독일 등 미국의 전통적 우방국에서도 중국에 호의적인 응답자가 더 많았다.

중국보다 미국에 대한 호감도가 높은 나라는 한국, 일본, 폴란드, 필리핀, 인도, 이스라엘 6개국에 불과했다. 브라질 등 5개국은 중국과 미국에 대한 호감 여론이 비슷했다.

중국에 대한 호감도가 가장 낮은 나라는 일본(11%)이고, 가장 높은 나라는 파키스탄(90%)이다. 미국에 대한 호감도는 이스라엘(81%)에서 가장 높았고 예루살렘 서안지구(9%)와 튀르키예(13%)에서 가장 낮았다.

지도자 개인에 대한 신뢰도 면에서도 시 주석이 트럼프 대통령보다 앞섰다. 22개국에서 시 주석이 트럼프 대통령보다 ‘국제 문제에서 올바른 결정을 내릴 것’이라고 평가했다.

국제적 호감도 상승에도 불구하고 중국의 인권 상황에 대한 우려는 높았다. 다만 젊은 층일수록 중국의 인권 문제에 대해 덜 우려하고 중국에도 개인의 자유가 보장된다고 생각하는 비중이 높았다고 센터 측이 밝혔다.

중국에 비교적 우호적인 멕시코에서도 35%만이 중국이 자국민의 자유를 존중한다고 답했으며 미국이 자국민 자유를 보장한다고 응답한 비중은 20%였다. 호주에서 중국이 자국민의 자유를 존중한다고 응답한 비중은 2021년 6%에서 이번에 11%로 증가했다.

중소득 국가 17개국을 대상으로 한 조사에서 응답자의 75%는 미국이 타국의 내정에 간섭한다고 답했으며, 45%가 중국이 내정에 간섭한다고 답했다.

이번 조사는 미국이 이란과 전쟁을 벌이던 지난 2월부터 5월까지 전 세계 36개국 4만5000명 이상을 상대로 지역 전화, 대면, 온라인 조사 등을 통해 이뤄졌다.