창간 80주년 경향신문

중국 ‘호감도’ 미국 제쳤다···시진핑도 트럼프보다 신뢰 받아

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전 세계 36개국에서 진행한 여론조사에서 중국이 처음으로 미국을 제치고 호감도에서 앞섰다.

조사 대상 36개국 중 25개국에서 미국보다 중국에 호감을 느끼는 응답자가 더 많았다.

중국에 대한 호감 여론 비중은 아시아·태평양 지역 국가들에서 높았지만 캐나다, 프랑스, 독일 등 미국의 전통적 우방국에서도 중국에 호의적인 응답자가 더 많았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중국 ‘호감도’ 미국 제쳤다···시진핑도 트럼프보다 신뢰 받아

입력 2026.07.16 12:28

수정 2026.07.16 14:05

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

미국 퓨리서치센터 조사 결과 발표

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2026년 5월 14일 베이징 인민대회당에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2026년 5월 14일 베이징 인민대회당에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

전 세계 36개국에서 진행한 여론조사에서 중국이 처음으로 미국을 제치고 호감도에서 앞섰다. 시진핑 중국 국가주석 역시 도널드 트럼프 미국 대통령보다 더 신뢰받고 있다고 조사됐다.

미국 비영리 연구기관 퓨리서치센터가 15일(현지시간) 공개한 조사 결과에 따르면 전체 응답자의 46%가 중국에 호감을 갖고 있다고 답했으며 미국에 호감을 갖고 있다는 응답자는 35%였다. 퓨리서치 조사에서 중국이 미국에 앞선 것은 이번이 처음이다. 2023년 조사에서 응답자의 58%가 미국에 호의적이었으며 중국에 호의적이었던 여론은 36%에 불과했다.

조사 대상 36개국 중 25개국에서 미국보다 중국에 호감을 느끼는 응답자가 더 많았다. 중국에 대한 호감 여론 비중은 아시아·태평양 지역 국가들에서 높았지만 캐나다, 프랑스, 독일 등 미국의 전통적 우방국에서도 중국에 호의적인 응답자가 더 많았다.

중국보다 미국에 대한 호감도가 높은 나라는 한국, 일본, 폴란드, 필리핀, 인도, 이스라엘 6개국에 불과했다. 브라질 등 5개국은 중국과 미국에 대한 호감 여론이 비슷했다.

미국과 중국에 대해 호감을 느낀다고 답한 비중

미국과 중국에 대해 호감을 느낀다고 답한 비중

중국에 대한 호감도가 가장 낮은 나라는 일본(11%)이고, 가장 높은 나라는 파키스탄(90%)이다. 미국에 대한 호감도는 이스라엘(81%)에서 가장 높았고 예루살렘 서안지구(9%)와 튀르키예(13%)에서 가장 낮았다.

지도자 개인에 대한 신뢰도 면에서도 시 주석이 트럼프 대통령보다 앞섰다. 22개국에서 시 주석이 트럼프 대통령보다 ‘국제 문제에서 올바른 결정을 내릴 것’이라고 평가했다.

국제적 호감도 상승에도 불구하고 중국의 인권 상황에 대한 우려는 높았다. 다만 젊은 층일수록 중국의 인권 문제에 대해 덜 우려하고 중국에도 개인의 자유가 보장된다고 생각하는 비중이 높았다고 센터 측이 밝혔다.

중국에 비교적 우호적인 멕시코에서도 35%만이 중국이 자국민의 자유를 존중한다고 답했으며 미국이 자국민 자유를 보장한다고 응답한 비중은 20%였다. 호주에서 중국이 자국민의 자유를 존중한다고 응답한 비중은 2021년 6%에서 이번에 11%로 증가했다.

중소득 국가 17개국을 대상으로 한 조사에서 응답자의 75%는 미국이 타국의 내정에 간섭한다고 답했으며, 45%가 중국이 내정에 간섭한다고 답했다.

이번 조사는 미국이 이란과 전쟁을 벌이던 지난 2월부터 5월까지 전 세계 36개국 4만5000명 이상을 상대로 지역 전화, 대면, 온라인 조사 등을 통해 이뤄졌다.

People in Many Countries Now View China More Positively Than the U.S.

Views of China have improved recently while views of the U.S. have worsened, to the point where China is now seen more positively than the U.S. in most countries surveyed.

https://www.pewresearch.org/global/2026/07/15/people-in-many-countries-now-view-china-more-positively-than-the-u-s/

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글