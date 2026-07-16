1400명 살린 ‘하늘의 응급실’ 충남 닥터헬기 ‘하늘의 중환자실’로···더 크고 강해진다

중형 응급의료 전용헬기 투입 체공시간 2배 가까이 늘고 환자 2명 동시 이송 가능

‘하늘을 나는 응급실’로 지난 10년5개월 동안 1400여 명의 생명을 지켜낸 충남 닥터헬기가 한층 커지고 성능도 강화된다.

16일 충남도에 따르면 단국대병원은 이날 병원에서 충남 중형 응급의료 전용헬기(닥터헬기) 출범 기념식을 개최했다.

지난 1일부터 운항을 시작한 신형 충남 닥터헬기는 이탈리아 레오나르도사가 제작한 ‘AW-169EMS(등록기호 HL9682)’다. 2016년 1월 도입돼 운용해 온 기존 닥터헬기 ‘AW-109EMS(등록기호 HL9615)’와 같은 제작사 모델이다.

신형 헬기는 동체 길이 14.6ｍ, 최대 이륙중량 4800㎏으로 기존(12.96ｍ·3175㎏)보다 크고 강해졌다. 특히 연료 적재량이 크게 늘면서 체공시간은 기존 2시간30분에서 4시간20분으로 늘었다.

이에 따라 비행 중 심폐소생술(CPR)과 각종 응급처치를 보다 안정적으로 수행할 수 있게 됐다. 최대 탑승 인원도 기존 6명에서 7명으로 늘어 환자 2명을 동시에 이송할 수 있다.

탑재 의료장비는 인공호흡기, 이동형 초음파 진단기, 자동흉부압박장비 등 24종 242점으로 기존과 동일하다. 다만 환자 상태에 따라 에크모(ECMO)와 신생아 인큐베이터 등을 추가 설치할 수 있다.

충남도는 새 닥터헬기가 기존 ‘하늘을 나는 응급실’을 넘어 ‘하늘의 중환자실’ 역할까지 수행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

닥터헬기는 기내에 각종 응급의료 장비를 갖추고 응급의학과 전문의와 간호사(1급 응급구조사) 등이 동승해 현장 도착 직후부터 병원 이송 때까지 응급처치를 제공하는 응급의료 시스템이다.

충남 닥터헬기는 권역외상센터와 헬기 이착륙장, 계류장 등을 갖춘 단국대병원에 배치돼 있다. 출동 대상은 중증외상과 심뇌혈관질환 등 응급시술이 필요한 환자며 지정 신고자가 운항통제실에 요청하면 단국대병원 항공의료팀이 출동 여부를 판단한다.

출동 범위는 단국대병원 반경 130㎞ 이내며 운항 시간은 연중 일출부터 일몰까지다.

기존 닥터헬기는 2016년 1월부터 지난 5월까지 총 1851회 출동해 1441명의 환자를 이송했다. 지역별 출동 건수는 서산 834회, 홍성 373회, 보령 205회, 당진 158회, 태안 136회 순으로 집계됐다.