극한 호우 속 CCTV가 살렸다…경찰, 급류 들어간 미성년자 3명 구조

하천 CCTV를 실시간으로 살피던 경찰관이 범람 위험 지역에 들어간 미성년자 3명을 발견해 신속히 구조했다.

15일 서울 강북경찰서에 따르면 번동파출소 소속 박성환 경위는 지난 14일 오후 10시33분쯤 우이천 CCTV를 확인하던 중 범람 위험으로 출입이 통제된 하천에 남성 3명이 들어가는 모습을 발견했다. 당시 번동파출소는 집중호우 예보에 따라 범람 위험 지역을 중심으로 관내 순찰과 함께 하천 상황을 실시간으로 확인하고 있었다. 박 경위는 김기태 경사와 함께 현장으로 출동해 구조에 나섰다.

현장에 도착한 박 경위와 김 경사는 가슴 높이까지 물이 차오른 급류 속에 있던 이들을 안전한 장소로 유도했다. 확인 결과 이들은 모두 미성년자였으며 불어난 하천을 보고 호기심에 들어간 것으로 파악됐다. 경찰은 구조된 이들을 파출소에서 보호한 뒤 보호자에게 인계했다.

김태현 강북경찰서장은 “집중호우 시 하천 수위는 짧은 시간에도 급격히 상승할 수 있는 만큼 출입을 자제해 달라”고 당부했다. 이어 “경찰도 실시간 CCTV 모니터링과 예방순찰을 통해 국민의 생명과 안전을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.