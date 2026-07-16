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삼성이 서민과 취약계층을 위한 '포용금융' 확대 차원에서 2000억원을 출연하기로 했다.

삼성은 16일 삼성미소금융재단에 총 2000억원을 출연해 금융 취약계층과 영세 자영업자의 자립을 지원할 계획이라고 밝혔다.

2000억원 중에서 1500억원은 삼성전자가, 나머지 500억원은 삼성미소금융재단을 운영하는 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 금융 관계사가 출연할 계획이다.

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삼성, 2000억원 출연해 ‘포용금융’ 확대 나선다

입력 2026.07.16 14:00

  • 김유진 기자

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삼성이 서민과 취약계층을 위한 ‘포용금융’ 확대 차원에서 2000억원을 출연하기로 했다.

삼성은 16일 삼성미소금융재단에 총 2000억원을 출연해 금융 취약계층과 영세 자영업자의 자립을 지원할 계획이라고 밝혔다.

2000억원 중에서 1500억원은 삼성전자가, 나머지 500억원은 삼성미소금융재단을 운영하는 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 금융 관계사가 출연할 계획이다.

삼성미소금융재단은 출연금을 무담보·무보증으로 사업운영자금과 창업자금, 긴급생계자금 명목으로 취약계층과 영세 자영업자에 지원할 예정으로, 대출금리는 연 4.5% 이하 저금리로 운영된다. 수혜 인원은 약 4만명이 될 것으로 삼성은 보고 있다.

삼성의 이번 결정은 지난 5월말 노사합의 당시 상생협력을 위해 5년간 5조원을 사회에 기여하기로 한 약속의 일환이다.

삼성전자는 지난 6월8일부터 4주간 구매액의 20%를 온누리상품권을 되돌려주는 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 진행했으며, 높은 호응으로 상품권 혜택은 당초 예상치인 4000억원보다 두 배 이상에 이를 것으로 전망된다.

삼성 관계자는 “금융 지원 확대를 통해 취약계층의 경제적 자립과 안정적인 삶을 든든하게 뒷받침하고자 한다”며 “앞으로도 우리 사회의 소외된 이웃들을 위한 포용금융의 가치를 지속 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

연합뉴스

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