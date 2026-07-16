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윤호중 행안장관 “장윤기 사건, 국민께 송구···경찰 내부 썩은 부분 도려낼 것” 공개 사과

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본문 요약

정부가 경찰의 사건 은폐·부실 수사가 드러난 '장윤기 사건'에 대해 공개 사과했다.

윤호중 행안부장관은 16일 정부서울청사에서 발표한 대국민 담화문을 통해 "장윤기 사건 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속됐고, 당시 수사팀의 고의적인 짬짜미, 봐주기 수사 정황들이 하나둘씩 드러나고 있다"며 "경찰 내부의 썩은 부분을 과감히 도려내 다시는 억울한 피해자가 눈물 흘리는 일이 없도록 근본부터 바로 잡겠다"고 말했다.

윤 장관은 그러면서 "국민 생명과 안전을 책임지는 행안부 장관으로서 피해자 유가족분들께 깊은 유감과 위로의 말씀을 드리며 국민 여러분께도 심려를 끼쳐드린 점 송구하게 생각한다"고 말했다.

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윤호중 행안장관 “장윤기 사건, 국민께 송구···경찰 내부 썩은 부분 도려낼 것” 공개 사과

입력 2026.07.16 14:05

수정 2026.07.16 15:58

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  • 안광호 기자

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윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 방안을 발표하고 있다. 행정안전부 제공

윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 방안을 발표하고 있다. 행정안전부 제공

정부가 경찰의 은폐·부실 수사가 드러난 ‘장윤기 사건’과 관련해 공개 사과했다.

윤호중 행안부장관은 16일 정부서울청사에서 발표한 대국민 담화문을 통해 “국민 생명과 안전을 책임지는 행안부 장관으로서 피해자 유가족분들께 깊은 유감과 위로의 말씀을 드리며 국민 여러분께도 심려를 끼쳐드린 점 송구하게 생각한다”고 말했다.

윤 장관은 “장윤기 사건 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속됐고, 당시 수사팀의 고의적인 짬짜미와 봐주기 수사 정황들이 하나둘씩 드러나고 있다”며 “경찰 내부의 썩은 부분을 과감히 도려내 다시는 억울한 피해자가 눈물 흘리는 일이 없도록 근본부터 바로 잡겠다”고 말했다.

정부는 이날 발표한 ‘경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 방안’에서 경찰관 연고지 유착 문제를 뿌리뽑기 위한 ‘순환인사제’와 경찰관 가족 사건에 대한 자진신고·상피제 등을 도입하겠다고 밝혔다. 또 경찰 국가수사본부장 직속으로 ‘내부비리수사대’를 가동해 전국 경찰관서의 수사 비위와 부패행위를 끝까지 추적해 엄단하겠다고 말했다.

윤 장관은 “경찰 수사에 대한 외부 감시와 통제를 전담하는 ‘수사인권 감찰·조사기구’를 설치해 민주적 통제와 독립적 감시를 실질화하겠다”며 “전문성을 갖춘 민간 조사관이 부실·불공정 수사와 검사 보완수사요구 미조치 등에 대해 독립적으로 조사해 경찰 내부의 증거인멸이나 고의적인 부실 수사를 경찰 외부의 시각으로 발본색원하겠다”고 말했다.

경찰 수사에 대한 기관 간 견제도 강화한다. 윤 장관은 “경찰이 오는 10월 출범하는 공소청(검사) 보완수사 요구를 이행하지 않아 공정한 수사 진행이 어려울 경우 검사가 수사팀과 수사관서를 변경할 수 있도록 하겠다”며 “공소시효 임박 등 중요 사건에 대해 공소청 검사의 합동협력수사 요청이 있을 경우 즉시 응하도록 하겠다”고 덧붙였다.

윤 장관은 그러면서 “정에 흔들리는 경찰이 아니라 정의에 목숨 거는 경찰로 쇄신해 국민의 눈높이에서 경찰 수사에 대한 신뢰와 공정성을 근본에서부터 다시 쌓아 올리겠다”고 말했다.

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