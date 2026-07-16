기아, 카카오모빌리티와 ‘자율주행 전용 차량’ 개발 맞손

기아가 카카오모빌리티와 손잡고 자율주행 전용 ‘목적 기반 차량’(PBV)의 개발을 협력한다.

기아는 16일 서울 서초구 양재동 사옥에서 카카오모빌리티와 자율주행 서비스 전용 PBV 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 기아의 PBV 개발 역량과 카카오모빌리티의 자율주행 기술 경쟁력을 합쳐 PBV 자율주행 생태계를 넓힌다는 목표다.

양사는 자율주행 전용 PBV를 개발·공급하는 것과 자율주행 서비스 운영 기술을 개발·실증하는 것에 힘을 합치기로 했다.

핵심 협력 분야는 자율주행 전용 PBV를 개발하는 것이다. 기아는 이를 위해 올해 카카오모빌리티의 자율주행 시범사업에 ‘데브키트’가 탑재된 자사의 PV5 모델을 공급할 예정이다. 데브키트란 외부 소프트웨어가 자동차와 대화할 수 있게 해주는 일종의 중간 연결 장치다. 이 장치를 통해 자율주행 업체는 차량 제어 소프트웨어를 더 쉽게 개발·검증·연동할 수 있다.

양사는 시범사업으로 차량 운행 데이터를 쌓고 이 데이터를 활용해 상용화를 위한 자율주행 전용 차량을 개발할 예정이다. 기아는 향후 시범사업 운영 결과 등을 바탕으로 PBV 양산 차량을 단계적으로 더 공급할 예정이다.

양사는 또 자율주행 서비스 운영 기술 고도화를 위해 원격운전, 무선충전, 무인 소통을 위한 차량 내외부 디스플레이 등도 함께 개발하고 검증해 나갈 예정이다.

김상대 기아 부사장은 “카카오모빌리티와의 협력을 통해 기아 PBV가 자율주행 시장의 활성화와 새로운 고객 가치 창출에 기여할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 파트너사와 협업해 맞춤형 모빌리티 솔루션 프로바이더로서 미래 모빌리티 시장을 선도해 나가겠다”라고 말했다