“일본 사도광산 ‘조선인 강제노동 설명 불충분’” 유네스코 지적에···“성실히 대응했다” 발뺌한 일 정부

일본 사도 광산이 조선인 강제노동에 대한 역사적 사실을 제대로 알리지 않았다는 유네스코의 지적에 대해 일본 정부가 직접적인 답변을 피하고 원론적 입장을 되풀이했다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 사도 광산의 역사 전시가 불충분하다는 지적에 관한 질문을 받고 “정부로서는 등재 당시의 결의를 진지하게 받아들이고 성실히 대응해왔다”며 직접적인 답변을 피했다.

전날 유네스코 세계유산위원회는 사도광산이 유네스코 세계유산으로 등재될 당시 일본 정부가 약속과 달리 조선인 강제 동원의 역사 등을 충분히 다루지 않았다면서 추가 이행을 요구했다.

세계유산위 결정문안에는 “일본 측이 추가 조치를 취한 점은 인정하나 해석·전시 전략과 시설이 전체 역사를 현장에서 포괄적으로 어떻게 다루는지 더욱 명확히 할 필요가 있다”고 밝혔다. 강제 동원된 조선인 노동자가 어떤 상황에 놓여있었는지 전시물 등을 통해 알리라는 취지다. 그러면서 권고 이행 상황 보고서를 2027년 12월1일까지 세계유산센터에 제출하라고도 했다.

기하라 장관은 결정문안이 “전체 역사에 대한 설명과 전시를 포함한 세계유산 등록 당시 권고된 사항의 진척 상황에 대해 일정 정도 긍정적 평가가 있었으며 향후 추진 방향에 대해서도 언급된 것으로 안다”며 결정문안이 “일부 진전”이 있었다고 평가한 부분을 짚었다. 그러나 개선이 필요하다는 내용에 대해서는 언급하지 않았다.

세계유산위의 사도광산 관련 최종 결정문은 오는 19~29일 부산에서 열리는 48차 세계유산위 본회의에서 검토한 뒤 확정된다. 채택되는 결정은 구속력이 있으나 권고를 따르지 않을 경우 불이익이 불명확하다.

사도광산은 일제강점기 조선인 노동자 1500여명이 강제동원돼 가혹한 환경에서 일한 곳이다. 2024년 유네스코 세계유산에 등재될 당시 일본 정부는 강제동원의 역사를 알리겠다고 약속했다. 그러나 이후 조선인 강제 노동에 대한 설명이 충분하지 않고 전시나 추모 행사에서 ‘강제노동’이라는 표현을 사용하지 않아 비판이 일었다.