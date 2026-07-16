원인도 모르던 난치 질환 ‘간질성 방광염’··· 병 일으키는 ‘세포 네트워크’ 밝혀냈다









심한 골반통과 빈뇨 등의 증상을 일으키지만 원인이 밝혀지지 않아 치료가 어려웠던 ‘간질성 방광염(방광통증증후군)’의 발병 메커니즘을 밝혀낸 연구 결과가 나왔다.

삼성서울병원 비뇨의학과 강민용·고광진 교수 연구팀은 최첨단 바이오 기술을 활용해 간질성 방광염의 원인을 규명한 연구를 국제학술지 ‘실험·분자의학(Experimental & Molecular Medicine)’에 발표했다고 16일 밝혔다. 방광 내부의 표층 점막을 위주로 분석한 이전 연구들과는 달리, 이 연구에선 환자의 궤양성 병변을 포함한 방광 조직 전층을 분석했다.

간질성 방광염은 방광 내벽이 손상되고 만성적인 염증이 생기면서 골반 전반의 통증과 함께 소변이 자주 마렵고 참기 어려운 증상 등을 일으키는 난치성 질환이다. 그동안 명확한 발병 원인을 몰라 근본적인 치료가 불가능했으며, 환자마다 증상도 다양해 치료가 더욱 어려웠다.

연구진은 기존의 단순한 소견에 따라 질환을 분류하는 방식을 넘어 병이 발생하는 구체적인 세포 단위의 원인을 규명하기 위해 세포 각각의 유전자를 분석하는 ‘단일세포 전사체’ 기술과 세포의 위치 정보까지 정밀하게 파악하는 ‘고해상도 공간전사체’ 기술을 함께 적용해 분석을 진행했다.

연구 결과, 간질성 방광염 환자의 방광 조직에선 기질세포, 면역세포, 혈관세포들이 서로 복잡하게 신호를 주고받는 ‘다세포 네트워크’를 구축해 질환을 일으킨다는 사실이 밝혀졌다. 특히 병이 있는 부위에선 염증을 일으키는 특정 면역세포(Th17 세포 및 M2 대식세포)가 활성화되어 비정상적인 혈관 변화를 유도한다는 점이 확인됐다.

또한 환자의 방광 근육이 과도하게 수축하는 원인과 신경계에 특별한 이상이 없음에도 극심한 만성 통증이 발생하는 이유도 규명됐다. 방광 근육의 수축과 변화는 혈관세포와 근육세포 사이의 특정 신호 전달 경로가 비정상적으로 강해진 탓이었으며, 만성 통증은 방광 내 특정 신경유사 섬유아세포 군집이 통증을 증폭시키는 신호 경로를 활성화해 근육세포와 끊임없이 신호를 교환하기 때문이란 점이 확인됐다.

고광진 교수는 “이번 연구는 눈으로만 확인하던 간질성 방광염 질환을 세포 수준에서 체계적으로 분석하고, 세포 간의 유기적인 네트워크가 병을 일으키는 중요한 원인임을 환자의 조직에서 직접 입증했다는 데 큰 의미가 있다”며 “향후 새로운 치료 표적을 발굴하는 중요한 주춧돌이 될 것”이라고 설명했다.

강민용 교수는 “최첨단 유전체 기술을 결합해 간질성 방광염 환자의 방광 내부 미세환경을 지도처럼 도식화했다”며 “방광 과수축과 골반 통증을 유발하는 특정 세포와 신호 경로를 찾아낸 만큼 향후 난치성 간질성 방광염 환자들을 위한 근본적인 원인 차단형 치료법 개발로 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.