배경훈 부총리 “한국도 미토스급 AI 만들 수 있다···‘모두의 AI’는 12월부터 제공”

이 대통령 주재 부처 업무보고서 밝혀

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 16일 “한국도 미토스급 인공지능(AI) 모델을 만들 수 있다”고 말했다. 그러면서 그래픽처리장치(GPU)와 같은 인프라가 충분히 지원돼야 한다는 전제를 제시했다. 배 부총리는 또 국민 개인에게 ‘사이버 비서 기능’을 제공하는 ‘모두의 AI’를 올해 12월 출시할 것이라고 밝혔다. 복잡한 행정 절차를 알아서 찾아 신청까지 대신해주는 기능이 탑재될 예정이다.

배 부총리는 이날 이재명 대통령 주재로 청와대 영빈관에서 열린 업무보고에서 “미토스급의 프런티어 모델을 만드는 것이 AI를 개발하는 사람들의 소원”이라며 “감히 말하자면 한국도 (미토스 같은 모델을) 만들 수 있다고 생각한다”고 말했다.

미토스는 올해 미국 기업 앤트로픽이 내놓은 초고성능 AI 모델이다. 보안성이 높기로 유명한 컴퓨터 운영체제 ‘오픈BSD’에서 27년간 발견되지 않았던 보안 취약점을 찾아냈다.

배 부총리는 국내 AI 개발 상황과 관련해 “그동안은 (미토스 같은 AI를 개발할 만한) 인프라 지원이 없었다”고 했다. 그는 “지금은 독자 AI 파운데이션 모델 참여 기업들에 GPU를 735장씩 지원하고 있는데, 앞으로 1만장씩 지원한다면 우리도 미토스 정도 성능의 모델을 만들 수 있을 것”이라고 밝혔다.

그러면서 배 부총리는 “현재 한국이 만들고 있는 독자 AI 모델은 주어진 자원 안에서 최고의 성능을 내고 있다”고 했다. AI 발전을 위한 한국의 기본기는 충분한 만큼 대규모 GPU 지원 여부가 향후 관건이 될 것이라는 전망이다.

이 대통령은 “수년간 이 부분에 대한 투자를 전혀 안 하는 바람에 남들은 전자계산기로 일하는데 우리는 주판도 아닌 산가지로 경쟁하던 상황이었다”고 말했다. 그러면서 이 대통령은 정부의 GPU 구매 규모와 비용을 배 부총리에게 자세히 묻는 등 지속적인 지원 의사를 확인했다.

배 부총리는 이날 업무보고에서 “전 국민 대상의 AI 서비스인 ‘모두의 AI’를 올해 12월 출시할 것”이라고 밝혔다. 모두의 AI는 국민 개인이 스마트폰 속 ‘사이버 비서’의 조력을 받는 것을 목표로 삼는 서비스다.

모두의 AI를 사용하면 복잡한 행정 절차를 밟기 위해 국민 개인이 동분서주하지 않아도 된다. 일일이 각 기관에 전화하거나 방문할 필요가 없다는 뜻이다. 사용자에게 도움이 될 만한 행정 서비스를 모두의 AI가 스스로 알아내 안내하고, 관련 절차도 진행해 준다.

배 부총리는 “특히 디지털 소외층은 컴퓨터나 스마트폰에서 AI를 활용하는 일을 어려워하는데, 모두의 AI가 복지 프로그램 등을 알아서 찾아 신청한 뒤 사용자가 혜택을 누리도록 할 것”이라고 밝혔다.

이날 배 부총리는 우주산업 투자와 관련한 견해를 묻는 이 대통령 질문에 대해 “AI도 국방 분야에서 많이 쓰다가 민간으로 넘어왔다”며 “우주데이터센터 같은 선제적 기술을 우주 분야에서 발달시키고 있는데 이런 것들이 다른 분야로 확대되는 계기를 만들 수 있을 것”이라고 말했다.