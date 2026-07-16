호르무즈 이어 또?···예멘 후티 반군, 이란 대신 바브엘만데브 해협 봉쇄 나서나

예멘 후티 반군이 이란을 대신해 바브엘만데브 해협 봉쇄를 노리고 있다는 보도가 나왔다.

영국 일간 텔레그래프는 15일(현지시간) 예멘 소식통을 인용해 후티 반군이 바브엘만데브 해협 봉쇄를 위한 기반을 다지고 있으며, 소말리아 무장단체 알샤바브와 물밑 협력을 진행 중이라고 보도했다.

이 소식통은 텔레그래프에 “후티와 알샤바브 간 협력 징후가 다수 포착되고 있다”며 “이는 이란이 결정을 내리는 시점에 바브엘만데브 해협을 완전히 장악하고 봉쇄하기 위한 것”이라고 말했다. 또 “후티가 이란을 대신해 알샤바브에 드론 기술을 이전하고 있으며, 이를 통해 역내 주도권을 쥐려 하고 있다”고 덧붙였다.

바브엘만데브 해협은 홍해와 아덴만·인도양을 잇는 길목이다. 전 세계 연간 해상 교역의 10~12%가 이곳을 통해 수에즈 운하를 오간다. 북쪽으로는 예멘이 있고, 남쪽으로는 에리트레아·지부티·소말리아 등 ‘아프리카의 뿔’ 지역이 있다. 예멘 서부에서 활동하는 후티 반군과 소말리아 중남부를 본거지로 둔 알샤바브가 협력해 장거리 드론 공격 등으로 아덴만과 인도양으로 오가는 상선을 타격할 수 있다. 실제로 후티 반군은 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 직후 이곳을 오가는 상선을 타격하며 해협 봉쇄에 나서기도 했다.

이란 내에선 호르무즈 해협뿐 아니라 바브엘만데브 해협의 봉쇄 필요성도 거론되고 있다. 이란 강경 보수 성향 일간지 케이한신문의 호세인 샤리아트마다리 편집인은 지난 14일 칼럼에서 “미국과 이스라엘의 해상봉쇄에 대응하는 데 있어 아킬레스건은 바브엘만데브를 봉쇄하는 것”이라며 “지금이야말로 호르무즈해협 봉쇄로 미국의 숨통을 조인 데 더해 바브엘만데브까지 닫아 미국과 동맹의 완전한 질식을 볼 때”라고 주장했다.

바브엘만데브 해협을 실제로 봉쇄하는 것보다,‘봉쇄 위협’을 이어갈 가능성도 크다. 텔레그래프는 소식통을 인용해 “이란이 처음부터 모든 카드를 동시에 쓰는 것은 현명하지 않다”며 아직 봉쇄를 단행할 시점은 아니라고 전했다. 예멘 외교관 출신 모하메드 쿠바티는 지난 13일 온라인 매체 유라시아리뷰에 “위협 그 자체가 실제 봉쇄보다 이란에 더 유용할 수 있다”고 평가했다.

바브엘만데브 해협이 쟁점으로 떠오르면서 ‘아프리카의 뿔’ 지역의 긴장감도 높아지고 있다. 이스라엘이 바브엘만데브 해협으로 진입하는 아덴만 인근의 미승인 국가 소말릴랜드에 영향력을 확대하고 있기 때문이다. 후티 반군 최고지도자인 압둘말리크 알후티는 지난 4일 열린 시아파 종교행사 연설에서 “이스라엘이 소말리아(소말릴란드)에 발판을 마련해 아덴만·바브엘만데브를 장악하려 한다”며 “우리는 손 놓고 있지 않을 것”이라고 경고했다.