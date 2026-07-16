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본문 요약

이재명 대통령은 16일 청와대에 청년미래비서관실을 신설하고, 김태원 이노레드 공동대표를 초대 비서관으로 임명했다.

강 수석대변인은 "청년미래비서관 신설을 통해 청년의 관점에서 쉽게 체감할 실질적 변화를 만들어 가고자 한다"면서 "앞으로도 이재명 정부는 청년들과 소통을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

신설 청년미래비서관실은 청와대 직제상 강훈식 대통령비서실장 산하에 포함됐다.

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청와대, 신설 청년미래비서관에 ‘구글 출신’ 김태원 임명

입력 2026.07.16 14:56

  • 정환보 기자

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김태원 신임 청와대 청년미래비서관. 청와대 제공

김태원 신임 청와대 청년미래비서관. 청와대 제공

이재명 대통령은 16일 청와대에 청년미래비서관실을 신설하고, 김태원 이노레드 공동대표(46·사진)를 초대 비서관으로 임명했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 춘추관 브리핑에서 이같이 발표하며 “청년미래비서관실은 청년들의 문제를 적극적으로 해결하고 미래 비전을 제시하자는 취지에서 신설됐다”고 밝혔다.

1980년생인 김 신임 비서관은 고려대 사회학과를 나와 구글코리아에서 17년간 일하며 글로벌 비즈니스 상무와 전무(디렉터)를 거쳤다. 대통령 직속 청년위원회 민간위원과 고려대 미디어학부 겸임교수 등도 역임했다. 최근에는 주요 기업들의 디지털 광고 대행 기업인 이노레드 공동대표를 지냈다. 김 비서관은 이날부터 청와대로 출근해 업무를 시작했다.

강 수석대변인은 김 비서관에 대해 “다양한 비영리재단에서 활동하며 청년 문제에 큰 관심을 갖고 꾸준히 소통해 온 청년 세대의 멘토”라며 “청년들의 시선에서 혁신적인 미래 전략과 창의적인 청년 정책을 만들어 나갈 것으로 기대된다”고 밝혔다.

강 수석대변인은 “청년미래비서관 신설을 통해 청년의 관점에서 쉽게 체감할 실질적 변화를 만들어 가고자 한다”면서 “앞으로도 이재명 정부는 청년들과 소통을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

신설 청년미래비서관실은 청와대 직제상 강훈식 대통령비서실장 산하에 포함됐다. 청년미래비서관실 신설에 따라 기존 국민통합비서관실 소속이던 청년담당관 2명은 청년미래비서관실로 재배치됐다. 대통령비서실장 직속으로 있던 국민디지털소통비서관실은 홍보소통수석 산하로 이동했다.

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