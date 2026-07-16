미·이란 극한대치 중 트럼프 돌연 “이란에 감사”…물밑 대화 물꼬?

이란이 간첩 혐의로 억류했던 미국인을 15일(현지시간) 풀어줬다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “이란이 내린 선의의 조치에 감사드린다”며 화답했다. 종전 양해각서(MOU) 파행 후 극한 대치를 이어온 양국이 이번 일을 계기로 대화의 물꼬를 틀지 주목된다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “이란은 2024년 12월 조 바이든 대통령 재임 기간 중 부당하게 구금됐던 미국 시민의 출국을 허용했다”며 이같이 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그는 현재 이란 밖에서 안전하게 있으며 건강 상태도 양호하다”고 덧붙였다.

이란이 출국을 허용한 인물은 데나 카라리(53)로 확인됐다. 그의 변호사 재러드 젠서는 이날 엑스에 “카라리는 터무니없는 혐의로 이란에 갇혀 있었으나 자유의 몸이 됐다. 트럼프 대통령의 비범하고 끈질긴 노력 없이는 불가능했을 일”이라고 말했다.

카라리는 미국·이란 이중국적자로 2024년 12월 이란 시라즈에 있는 친척 집을 방문하던 중 여권을 이란 당국에 빼앗겼다. 미국 사이버 보안업체 팔로알토 네트웍스 직원이자, 이란의 빈곤 아동을 돕는 미국 비영리 단체 ‘메흐르 재단’을 운영하던 그는 간첩 혐의로 출국 금지 조치를 받고 1년 6개월 이상 이란에 억류됐다. 구금되지는 않았으나, 카라리는 여러 차례 이란 정보안보부의 심문을 받았다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다. 특히 지난해 6월 이스라엘이 일으킨 ‘12일 전쟁’ 이후 집중 조사가 진행됐다고 한다.

카라리의 출국은 최근 호르무즈 해협에서의 군사 충돌 이후 양국 긴장이 고조되는 가운데 이뤄졌다. 해협 통제권을 고수하려는 이란과 이를 제지하려는 미국이 연일 교전을 벌이며 ‘지상군 투입’이 검토될 정도로 갈등은 극에 달했다.

이러한 시점에 트럼프 대통령이 이란에 “감사하다”고 공표한 것은 매우 이례적이라는 평가가 나온다. 항전 불사 의지를 굽히지 않으면서도 ‘전쟁 준비와 대화는 병행할 수 있다’고 여지를 둬 온 이란이 물밑 협상 재개 신호를 보낸 것이라는 분석도 나온다. 트럼프 대통령도 전날 “사실 한 시간 전에도 우리 대표단이 대화했다”며 물밑 협상이 이어지고 있음을 시사했다.

이란에 억류·수감 중인 미국인 송환을 매개로 양국 대화가 진전할 가능성도 거론된다. NYT는 현재 이란에 최소 3명의 미국인이 잡혀있다고 보도했다. 해외 억류 미국인의 송환과 인도적 지원을 돕는 폴리 재단의 네다 샤르기 이사는 “트럼프 대통령이 이란에 억류된 이들을 알고 있으며, 그들을 고국으로 데려오겠다는 약속을 지킬 것이라는 긍정적 신호”라고 기대감을 드러냈다. MOU 협상에서 억류 미국인 송환 문제가 다뤄졌는지는 확실치 않다고 NYT는 전했다.

미·이란 MOU 협상의 주요 쟁점이던 레바논 남부의 분쟁도 접점 마련이 시도 중이다. 레바논 남부 일대 두 곳의 ‘시범 구역’에서 이스라엘군이 단계적으로 철수하고 레바논군이 통제권을 넘겨받는 안에 양국이 합의했다. 이후 성과에 따라 철수 지역 확대 및 후속 협상 여부를 논의한다. 미 국무부는 로마에서 이틀간 진행된 이스라엘·레바논 간 회담이 긍정적으로 마무리됐다고 밝혔다. 다만 이스라엘의 전면 철수를 요구해온 헤즈볼라가 합의안에 동의할지는 불투명하다.