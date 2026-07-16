오늘의 인사-외교부 외

■외교부 △재외공관담당관 이상민 △여권과장 이동규

■보건복지부 ◇국장급 전보 △보건산업정책국장 성창현 △첨단의료지원관 최경일 ◇과장급 전보 △자살예방정책과장 박재우

■농촌진흥청 ◇도농업기술원(직위 승진) △전북특별자치도 농업기술원 연구개발국장 김주희

■KBS ◇부장급 △방송인프라본부 후반제작기술국 총감독 김성직

■건국대 ◇서울캠퍼스 △교학부총장 김민경 △대학원장 박기영 △건축대학장 심은주 △경영대학장 유재욱 △사회과학대학장 유규상 △사범대학장 오현정 △수의과대학장 김준영 △문과대학장 한정수 △공과대학장 구남서 △상허교양대학장 겸 상허기념도서관장 장덕호 △국제대학장 오제중 △교무처장 주지봉 △기획처장 겸 일우헌 관장 유상열 △입학처장 양성관 △총무처장 송인호 △관재처장 이승창 △연구처장 최미정 △상허기념도서관 부관장 양찬호 △KU미디어 행정실장 이남희

■서울대병원 ◇진료과장 △내과 강현재 △외과 장진영 △심장혈관흉부외과 강창현 △신경외과 박철기 △정형외과 유정준 △성형외과 정지혁 △산부인과 이정렬 △피부과 권오상 △비뇨의학과 박관진 △안과 박규형 △이비인후과 김동영 △정신건강의학과 이동영 △신경과 성정준 △마취통증의학과 전윤석 △가정의학과 박진호 △응급의학과 김도균 △재활의학과 오병모 △임상유전체의학과 채종희 △영상의학과 이재영 △방사선종양학과 김학재 △핵의학과 팽진철 △진단검사의학과 송상훈 △병리과 정경천 △의공학과 최영빈 △중환자의학과 류호걸 △임상약리학과 유경상 △소아청소년과 고재성

■연세대의료원 ◇국장 △세브란스병원 입원간호국장 신윤정 △연세암병원 간호국장 권은정 ◇팀장 △연세대 총장실 팀장 권이혁 △감사실 감사팀장 유용재 △사무처 재무회계팀장 한성욱 △대외협력처 발전기금팀장 양재환 △인재경영실 인사기획팀장 전필선 △치과대학 행정팀장 양성오 △강남세브란스병원 재무회계팀장 백승규 △강남세브란스병원 입원간호2팀장 정은주 △치과대학병원 기획경영팀장 송준섭 △연세암병원 기획경영팀장 이해곤 ◇파트장 △이주미 세브란스병원 약무팀 특수조제파트장 이주미 △세브란스병원 진단검사의학팀 미생물파트장 오현주