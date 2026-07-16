“별도 통신 채널에 잔디장 훈련까지”…휴머노이드 ‘아틀라스’ 월드컵 퍼포먼스 비하인드 공개

지난 5일(현지시간) 미국 뉴저지에서 열린 2026 북중미 월드컵 브라질과 노르웨이의 16강전 하프타임. 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 선수 입장 터널에서 나타났다. 유명 축구 스타의 세레머니를 따라 하고 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 하기 위해서였다. 아틀라스의 등장에 관중의 함성이 커졌지만, 아틀라스의 움직임은 사람처럼 자연스러웠다. 연구실처럼 ‘통제’된 공간을 벗어나 수만 명의 관중이 모인 경기장에서 아틀라스는 어떻게 자연스럽게 움직일 수 있었던 걸까.

현대자동차의 로봇 계열사인 보스턴다이나믹스는 15일(현지시간) 유튜브 채널을 통해 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 월드컵 하프타임 퍼포먼스와 관련된 기술 개발 과정을 소개했다.

보스턴다이나믹스의 수석 프로그램 매니저인 세스 데이비스의 설명을 종합하면, 이번 퍼포먼스를 위해 가장 큰 과제는 연구실에서는 마주하지 않는 다양한 ‘불확실성’을 극복하는 일이었다. 특히 연구실에 있던 로봇을 경기장에 배치하려면 로봇 자체 성능에 더해 외부 통신 환경, 지면 조건, 사람들과의 상호작용 등을 고려해야 했다.

먼저 개발진은 경기장 내 다수의 관중이 밀집한 상황 속에서도 통신을 활용하기 위해 별도 전용 통신 채널을 구축했다. 강한 햇빛 등 야외 환경에서 안정적으로 작동할 수 있도록 각종 시스템과 제어 기능도 개선했다.

매끄러운 연구실을 나와 잔디 환경에 적응시키는 것도 과제였다. 축구 경기장의 잔디는 탄성과 마찰 계수가 일정하지 않아 발이 걸리거나 미끄러질 가능성이 컸기 때문이다. 개발진은 아틀라스가 실제 잔디를 밟으며 훈련할 수 있게 했다. 아틀라스의 발과 잔디 표면 간 상호작용을 모형화해 학습시키고, 지역 공원에 있는 축구장을 빌려 아틀라스를 훈련시켰다.

또 유명 축구 선수의 골 세리머니와 심판에게 공을 전달하는 동작을 자연스럽게 구현하기 위해 반응 속도와 균형 제어 능력을 높였다. 이를 위해 개발진은 사람의 움직임을 로봇의 신체 구조에 맞게 재구성하는 리타겟팅 기술, 시행착오를 통해 동작을 학습하는 강화학습 기술, 전신 관절을 동시에 제어하는 전신제어 기술을 결합했다.

보스턴다이나믹스는 “이번 월드컵 시연이 단순한 퍼포먼스가 아니라 향후 산업 현장에서 활용할 로봇 기술을 검증하는 과정”이라고 설명했다.

데이비스 수석 매니저는 “아틀라스를 개발하면서 가장 중요하게 생각한 것은 로봇이 사실상 어떤 일이든 수행할 수 있도록 만드는 것이었다”며 “로봇의 동작들은 사람을 위해 로봇이 무엇을 할 수 있는지, 또 미래에 어떤 역할을 하게 될지를 직관적으로 보여 줘야 한다고 생각한다”고 말했다.