“우리가 제주 순수혈통···제주흑우·제주마·제주개·제주닭을 아시나요”

제주축산생명연구원, 제주고유 재래가축 보존 1986년 흑돼지·닭·개 수집···92년엔 흑우 찾아내 올해 약 3억원 투입해 폭염 대비 사육시설 개선

제주도가 폭염에 대비해 사육시설을 대폭 개선하는 등 재래가축 보존체계를 강화한다.

제주도축산생명연구원은 제주 대표 재래가축 보존을 위해 올해 2억9500만원을 투입해 돈사와 계사·견사를 대상으로 냉난방 시설을 확충하고 노후시설을 보수했다고 16일 밝혔다.

현재 제주에서 보호 중인 재래가축은 흑우 320마리, 제주마 217마리, 제주흑돼지 270마리, 제주개 76마리, 제주재래닭 650마리 등이다.

재래품종은 특정 지역 환경에 적응해 내려와 다른 지역 품종과 구별되는 특성을 띤다. 하지만 시대의 변화와 개량 정책 등으로 사육두수가 크게 감소하면서 대부분 멸종 위기에 처하기도 했었다.

이에 축산생명연구원은 1986년 도 전역에서 제주흑돼지 5마리와 제주재래닭 26마리, 제주개 3마리를 수집해 보존하기 시작했다.

제주흑돼지와 달리 대중적으로 잘 알려지지 않은 제주흑우는 임금 생일상 등에 공출될 정도로 귀한 대접을 받았다는 기록이 있다. 그러나 일제강점기 말살 정책과 4·3사건, 한국전쟁이 이어지고 정부의 한우 개량 정책과 농업 기계화 등의 영향으로 개체수가 급감했다.

도는 제주흑우가 사실상 멸종위기에 처하자 1992년부터 1993년까지 도 전역을 뒤져 순종 10마리를 수집해 사육하면서 본격적으로 보존하기 시작했다.

제주개는 3마리에서 품종 보존을 시작했다. 몸길이가 49~55㎝, 몸무게는 12~16㎏ 정도로, 온순하면서도 행동이 민첩해 야생동물 사냥에 적합하다는 특징이 있다.

키가 작아 과실나무 밑을 지날 수 있다는 뜻으로 과하마나 조랑말이라고 불렸던 제주마 역시 한때 2만 마리에 달했던 것으로 알려졌으나 시대의 변화로 사육두수가 급격히 감소했다.

현재 제주마와 제주흑우, 제주흑돼지는 혈통 및 종 보존을 위해 천연기념물로 지정돼있다.

양원종 제주도 축산생명연구원장은 “제주흑돼지, 제주재래닭, 제주개는 반드시 지켜야 할 제주 고유의 소중한 유전자원”이라면서 “이번 시설 개선으로 여름철 폭염과 열대야 등 급격한 기후변화에 따른 가축의 스트레스를 줄이고 동물복지 수준을 한층 높일 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.