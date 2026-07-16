“제 남편을 돌려주세요”···미얀마 노동자 유족, SK에코플랜트에 공식 사과 요구

KTX 선로 공사 현장에서 컨베이어 벨트를 홀로 점검하다 숨진 미얀마 노동자의 유족이 시공사인 SK에코플랜트의 공식 사과를 요구했다.

유족과 민주노총 세종충남지역본부, 이주노동자평등연대는 16일 오후 1시쯤 서울 종로구 SK에코플랜트 본사 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다. SK에코플랜트는 사고가 발생한 KTX 선로 공사 현장의 시공사다.

앞서 지난 1일 충남 아산시 KTX 선로 공사 현장에서 미얀마 출신 노동자 아웅민우씨(사망 당시 37세)가 컨베이어 벨트에 끼여 숨졌다. 당시 고인은 컨베이어 벨트를 홀로 점검하고 있었으며, 벨트를 멈출 수 있는 비상정지장치는 설치되지 않았던 것으로 조사됐다.

고인의 아내 친마이마이씨(34)도 이날 기자회견에 참석했다. 그거 공식 석상에 모습을 드러낸 건 처음이다. 친마이마이씨는 “회사가 안전시설을 충분히 설치했다면 제 남편은 사망하지 않았을 것”이라며 “남편이 떠난 뒤 돌벽이 무너진 듯, 등불이 꺼진 듯 앞길이 깜깜하다”고 말했다. 그러면서 “외국인이라고 차별하지 말고 동등하게 대해달라”며 “모든 사람의 생명은 소중하고 누구에게나 귀국만을 기다리는 가족이 있다”고 말했다.

이주노동단체들은 SK에코플랜트 시공 현장에서 산업재해가 반복되고 있다고 지적했다. 이용덕 소금꽃나무 활동가는 “SK에코플랜트가 시공하는 현장에서 최근 몇 년 사이 노동자 4명이 숨졌다”며 “고인의 동료들은 비상정지장치가 없다는 사실을 SK에코플랜트 관리자들이 매일 확인할 수 있었음에도 아무런 조치를 하지 않았다고 증언했다”고 말했다. 그러면서 “정부는 중대재해가 반복되는 건설사에 대해 입찰 자격을 제한하는 등 강력한 제재에 나서야 한다”고 말했다.

민주노총 세종충남지역본부는 유족을 대신해 이날 오후 3시 SK에코플랜트와 교섭에 나설 예정이다. 유족 측은 교섭에서 공식 사과와 재발 방지 대책 마련, 사고를 목격한 동료 이주노동자들에 대한 트라우마 치료 지원 등을 요구할 계획이다.

기자회견에는 산업재해 유가족들도 참석했다. 이들은 기자회견을 마친 뒤 친마이마이씨를 만나 손을 맞잡고 위로를 전했다. 태안화력발전소에서 컨베이어를 점검하다 숨진 고 김용균씨의 어머니 김미숙씨가 “같은 유족이 서로 힘이 될 수 있으니 저희가 함께 하겠다”고 말을 건네자 친마이마이씨는 고개를 끄덕이며 눈물을 훔치기도 했다.

현재 고인의 빈소는 단국대병원 장례식장에 마련됐다. 유족 측은 공식 사과와 재발 방지 대책이 마련될 때까지 발인을 연기하고 빈소를 유지할 예정이다. 이날 오후 6시30분에는 SK에코플랜트 본사 앞에서 고인을 추모하는 문화제가 열린다.