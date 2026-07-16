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방일 관광객 5년 만에 감소···중·일 관계 악화 영향

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본문 요약

올해 상반기 일본을 찾은 외국인 관광객이 5년 만에 처음 감소한 것으로 나타났다.

감소의 배경에는 다카이치 총리 발언 이후 중·일 관계가 악화되면서 급감한 중국인 관광객이 있다.

상반기 방일 중국 관광객은 205만8200명으로 지난해 같은 기간 471만8540명보다 56.4% 감소했다.

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방일 관광객 5년 만에 감소···중·일 관계 악화 영향

입력 2026.07.16 15:35

수정 2026.07.16 16:12

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  • 최민지 기자

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EPA연합뉴스

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올해 상반기 일본을 찾은 외국인 관광객이 5년 만에 처음 감소한 것으로 나타났다. 지난해 다카이치 사나에 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국 관광객이 급감한 데 따른 것이다.

일본정부관광국(JNTO)이 2026년 상반기(1~6월) 일본을 방문한 외국인 관광객을 집계한 결과 2108만4800명으로 나타났다고 아사히신문 등 현지 언론이 16일 보도했다. 지난해 같은 기간보다 2% 감소한 수치다.

상반기 방일 관광객이 감소한 것은 코로나19가 한창이던 2021년 이후 5년 만이다.

감소의 배경에는 다카이치 총리 발언 이후 중·일 관계가 악화되면서 급감한 중국인 관광객이 있다. 상반기 방일 중국 관광객은 205만8200명으로 지난해 같은 기간 471만8540명보다 56.4% 감소했다.

중국 관광객이 줄어든 자리를 한국 관광객이 채웠다. 상반기 방일 외국인 관광객 중 가장 많은 것은 한국인으로 총 567만5100명에 달했다. 전년 대비 18.6% 증가한 규모다. 대만은 397만2200명으로 뒤를 이었다.

6월 한 달간 일본을 찾은 외국인 관광객은 315만8600명으로 지난해 같은 시기보다 6.8% 감소했다. 월간 기준으로는 3개월 연속 감소세를 기록했다.

방문객 규모는 줄었지만 관광객의 소비 규모는 오히려 늘었다. 상반기 외국인 관광객이 숙박, 쇼핑 등에 쓴 소비액은 4조8469억엔(약 44조2600억원)으로 전년보다 1.3% 증가하며 사상 최고치를 경신했다.

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