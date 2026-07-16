미국은 왜 ‘그레이터 툰브’를 공격했을까

그레이터 툰브섬은 ‘호르무즈 통제의 열쇠’ 이란과 UAE 간 영유권 분쟁지이기도

미국과 이란이 닷새째 교전을 이어가는 가운데 미국이 15일(현지시간) 타격한 호르무즈 해협의 섬 그레이터 툰브가 주목받고 있다. 이 섬은 해협 통제를 위한 이란의 전략적 요충지일 뿐 아니라 정치·역사적 의미를 지닌 곳으로 평가된다.

중동 지역을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 호르무즈 해협에 있는 그레이터 툰브에 대한 공습을 통해 이란의 방어 및 미사일 시설을 타격했다고 밝혔다. CENTCOM은 그레이터 툰브를 겨냥한 공격이 90분간 이뤄졌다며 “이번 공격은 호르무즈 해협 내 상선을 공격하려는 이란의 역량을 한층 약화시켰다”고 했다.

그레이터 툰브는 페르시아만 동쪽이자 호르무즈 해협 서쪽 입구에 있는 크기 10.3㎢의 작은 섬이다. 이란 남부 해안에서는 약 30~50㎞ 밖에 떨어져 있지 않아 이란군의 전초기지로 평가된다. 레서 툰브, 아부 무사, 헹암, 라라크, 케슘, 호르무즈 등 인근 섬들과 함께 ‘이란의 가라앉지 않는 항공모함’으로도 불린다.

그레이터 툰브는 이란이 호르무즈 해협을 장악하는 데 핵심적 역할을 하고 있다. 섬에는 이란군이 주둔하고 있을 뿐 아니라 해군 기지와 감시 초소, 비행장, 대함 미사일 시설 등이 갖춰져 있다. 또 이란 정부가 공개한 두 개의 호르무즈 통행 항로와도 인접해 있다. 이란 측은 선박들이 당국이 정한 항로를 따라 항행해야 하며 사전 승인을 받아야 한다고 주장해왔다.

지난 3월 미·이스라엘의 공습으로 숨진 알리레자 탕시리 이란 이슬람혁명수비대 해군 사령관은 생전 국영TV와의 인터뷰에서 “그레이터 툰브를 잃는다는 것은 호르무즈 해협 통행로에 대한 통제권을 잃는 것”이라고 말하기도 했다. 그는 그레이터 툰브의 지리적 이점을 통해 이란군이 해상 교통을 감시하고 그 움직임을 통제할 수 있다고 설명했다.

뉴욕타임스 등은 그레이터 툰브가 아랍에미리트연합(UAE)과 이란 간 영유권 분쟁지라는 점에 주목했다. 이란은 1971년 UAE로부터 그레이터 툰브와 레서 툰브, 아부 무사 등 섬 3곳에 대한 통제권을 장악했다. 이들 섬이 18세기 이래로 자국 영토라는 입장을 고수해 온 UAE는 이 문제를 국제사법재판소에 회부하기도 했으나 별다른 진전은 없었다. 반세기가 지난 오늘날까지도 UAE는 이들 섬을 ‘점령당한 영토’로 규정하고 있다. 이에 맞서 이란은 2023년부터 섬에 주민을 이주하거나 군사훈련을 하는 등 통제권을 강화하려는 움직임을 보여왔다.

그레이터 툰브를 겨냥한 미국의 이번 공격은 “호르무즈 해협에서 가장 민감한 요충지 중 하나를 대립의 중심 속으로 다시금 밀어 넣었다”고 아랍어 일간 신문 아샤르크 알아우사트는 평가했다. AP통신은 전문가들을 인용해 미국이 이들 섬에 대한 통제권을 확보하게 될 경우 호르무즈 해협에 대한 통제권도 얻게 될 것이라고 내다봤다.