골목상권 소상공인 10명 중 6명 “하반기 영업하기 더 나빠져”

골목상권 소상공인 10명 중 6명은 올해 하반기에도 경기가 악화할 것으로 전망했다. 특히 세탁·미용실과 부동산중개업, 학원 등이 다른 업종보다 체감 경기가 더 나쁠 것으로 예상됐다.

중소기업중앙회는 16일 골목상권 소상공인 505개사를 대상으로 실시한 ‘골목상권 소상공인 상반기 경기동향 및 하반기 경기전망’에 대한 조사결과를 발표했다.

중기중앙회에 따르면 올 하반기 사업환경이 상반기보다 ‘악화’될 것이라고 전망한 답이 59.8%였다. 자금사정이 나빠질 것이라는 응답은 58.4%였다.

구체적으로 하반기 매출 감소 전망은 59.4%, 영업이익 감소 전망은 59.8%였다. 오프라인 매장 방문객이 줄어들 것이라는 응답도 58.8%에 달했다. 사업 전반이 ‘호전’될 것이란 답은 8.3%로 경기 회복에 대한 기대감이 크게 낮았다.

업종별 온도 차는 컸다. 하반기 매출 악화 전망은 세탁소·미용실이 72.7%로 가장 높았고 부동산중개소(70.0%), 학원(68.0%), 호프·주점·포차(63.3%) 등의 순이었다. 반면 카페·베이커리는 41.2%로 조사 대상 10개 업종 가운데 매출 악화전망이 가장 낮았다.

중기중앙회는 내수침체로 회식 감소와 소비 위축 영향을 직접 받는 주점과 외식업은 타격이 큰 반면 카페·베이커리는 상대적으로 객단가가 낮고 테이크아웃 수요가 꾸준해 불경기 영향을 덜 받고 있는 것으로 풀이했다. 또 부동산중개업은 거래 부진이, 학원과 세탁·미용업은 필수 소비를 제외한 지출이 줄면서 어려움이 커진 것으로 분석했다.

경기 불확실성이 이어지면서 투자 심리는 얼어붙었다. 올해 하반기 사업 투자 계획이 없다고 답한 비율은 96.6%였다. 투자 계획이 있다(3.4%)는 업체도 매장 리모델링·외관 개선과 마케팅·판로 다변화 등 적극적 확장보다는 생존을 위해 점포 경쟁력을 유지하는 쪽으로 가닥을 잡았다.

골목상권 소상공인들이 하반기 사업 전망을 부정적으로 내다본 이유는 ‘고물가와 소득 불균형 등에 따른 소비 여력 감소’(60.9%)가 가장 많았다. 이어 원재료비·임차료·인건비 등 운영비용 상승(23.5%), 고금리 지속에 따른 대출 상환 부담(5.3%) 순이었다.

정부의 필요한 정책으로는 세제 혜택 확대(65.7%), 전기·가스요금 등 에너지 비용 부담 경감(52.1%), 정책자금과 보증 확대 등 금융 지원(43.6%)을 꼽았다. 단순한 자금 지원보다 세금이나 공공요금 등 고정비 부담을 줄여달라는 요구가 더 많은 것이다.

중기중앙회 관계자는 “현재 소상공인은 정책자금 확대보다 세제 혜택 확대나 에너지 비용 부담 경감에 대한 정책 수요가 더 높은 상황”이라며 “업종별 경영 환경과 특성을 반영한 맞춤형 정책을 추진할 필요가 있다”고 말했다.