배민 주인 바뀌나···FT “우버, 딜리버리히어로 인수 곧 발표”

미국 차량공유서비스 업체 우버가 독일 음식배달 업체 딜리버리히어로(DH)를 인수한다고 파이낸셜타임스(FT)가 15일(현지시간) 보도했다.

FT에 따르면 우버가 약 125억유로(약 20조원)에 DH를 인수하는 계약 체결을 앞두고 있으며 이르면 16일 인수를 공식 발표할 예정이다. 우버는 주당 약 41유로를 지급할 것으로 보인다.

우버는 지난 5월 DH 이사회에 주당 33유로(기업가치 약 100억유로)의 인수안을 제안한 뒤 협상을 진행해왔다. 우버는 그동안 DH 지분을 꾸준히 늘려왔다. 현재 의결권 지분 24.99%를 확보한 상태다.

이번 거래로 DH는 분할될 것으로 보인다. 우버와 사업 영역이 겹치는 지역을 줄이고 경쟁 당국의 조사를 피하기 위해서다. 관계자들은 터키의 예멕세페티를 비롯한 일부 유럽 사업을 별도로 미국 투자회사에 매각할 예정이라고 전했다.

FT는 우버가 이번 거래로 DH 산하의 배달의민족(한국)과 함께 사우디아라비아의 헝거스테이션 등을 확보하게 된다고 짚으면서 “우버는 중동 시장에서도 공격적으로 사업을 확대하게 된다”고 설명했다. 이어 “거래가 성사될 경우 글로벌 음식 배달 시장 재편이 한층 가속화할 전망”이라고도 내다봤다.

최근 음식배달 업계에서는 인수·합병이 활발하게 이뤄지고 있다. 지난해 도어대시가 영국 기반의 딜리버루를 29억파운드에 인수했다. 프로수스는 ‘저스트 이트 테이크어웨이’를 41억유로에 인수했다.