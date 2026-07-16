창간 80주년 경향신문

경사노위, ‘인구구조 변화·일자리 공론화 특위’ 출범…시민참여형 사회적 대화 추진

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경제사회노동위원회가 저출생·고령화에 따른 인구구조 변화와 지속 가능한 일자리 문제를 논의하는 공론화 특별위원회를 구성해 시민참여형 사회적 대화를 시작하겠다고 밝혔다.

경사노위는 16일 서울 종로구 경사노위 대회의실에서 '인구구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회' 발족식과 전체회의를 열었다.

노사정 중심의 사회적 대화를 넘어 시민이 참여하는 공론화 방식으로 지속 가능한 일자리 해법을 마련하겠다는 구상이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경사노위, ‘인구구조 변화·일자리 공론화 특위’ 출범…시민참여형 사회적 대화 추진

입력 2026.07.16 16:00

  • 선명수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

경제사회노동위원회(경사노위)가 저출생·고령화에 따른 인구구조 변화와 지속 가능한 일자리 문제를 논의하는 공론화 특별위원회를 구성해 시민참여형 사회적 대화를 시작하겠다고 밝혔다.

경사노위는 16일 서울 종로구 경사노위 대회의실에서 ‘인구구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회’ 발족식과 전체회의를 열었다. 노사정 중심의 사회적 대화를 넘어 시민이 참여하는 공론화 방식으로 지속 가능한 일자리 해법을 마련하겠다는 구상이다.

특위는 생산가능인구 감소와 고령노동인구 증가에 대응하기 위해 구성됐으며, 김지형 경사노위 위원장이 위원장을 맡는다. 노동계·경영계·정부·공익위원 등 15명으로 구성돼 6개월간 운영되며 필요할 경우 3개월 연장할 수 있다.

특위는 고령 인력의 지속적인 활용과 청년의 노동시장 진입이 조화를 이루는 ‘상생 일자리’, 노동생애주기 전반에 걸쳐 단절 없이 일할 수 있는 ‘평생 일자리’ 등을 핵심 의제로 삼아 사회적 공론화를 추진할 계획이다.

특위는 노사정 중심의 기존 사회적 대화와 시민참여형 공론화의 장점을 결합한 공론화 모델을 도입하겠다고 밝혔다. 정해진 방안에 찬반을 묻는 공론화 방식이 아니라 시민참여단과 함께 과제를 제시하고 실행 가능한 해법을 모색한다.

공익위원을 관련 전문가뿐만 아니라 시민사회에서도 선정해 시민단체나 언론, 청년 등 현장 목소리를 수렴할 방침이다. 공론 과정과 국민 의견을 취합한 녹서 및 백서 발간도 추진한다.

김 위원장은 “청년의 첫 일자리 진입과 중장년·고령층의 일자리 이동 및 전환, 재진입 과정에서 세대 간 충돌이 발생하지 않는 일자리 체계를 시민참여형 사회적 대화를 통해 모색하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글