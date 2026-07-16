경사노위, ‘인구구조 변화·일자리 공론화 특위’ 출범…시민참여형 사회적 대화 추진

경제사회노동위원회(경사노위)가 저출생·고령화에 따른 인구구조 변화와 지속 가능한 일자리 문제를 논의하는 공론화 특별위원회를 구성해 시민참여형 사회적 대화를 시작하겠다고 밝혔다.

경사노위는 16일 서울 종로구 경사노위 대회의실에서 ‘인구구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회’ 발족식과 전체회의를 열었다. 노사정 중심의 사회적 대화를 넘어 시민이 참여하는 공론화 방식으로 지속 가능한 일자리 해법을 마련하겠다는 구상이다.

특위는 생산가능인구 감소와 고령노동인구 증가에 대응하기 위해 구성됐으며, 김지형 경사노위 위원장이 위원장을 맡는다. 노동계·경영계·정부·공익위원 등 15명으로 구성돼 6개월간 운영되며 필요할 경우 3개월 연장할 수 있다.

특위는 고령 인력의 지속적인 활용과 청년의 노동시장 진입이 조화를 이루는 ‘상생 일자리’, 노동생애주기 전반에 걸쳐 단절 없이 일할 수 있는 ‘평생 일자리’ 등을 핵심 의제로 삼아 사회적 공론화를 추진할 계획이다.

특위는 노사정 중심의 기존 사회적 대화와 시민참여형 공론화의 장점을 결합한 공론화 모델을 도입하겠다고 밝혔다. 정해진 방안에 찬반을 묻는 공론화 방식이 아니라 시민참여단과 함께 과제를 제시하고 실행 가능한 해법을 모색한다.

공익위원을 관련 전문가뿐만 아니라 시민사회에서도 선정해 시민단체나 언론, 청년 등 현장 목소리를 수렴할 방침이다. 공론 과정과 국민 의견을 취합한 녹서 및 백서 발간도 추진한다.

김 위원장은 “청년의 첫 일자리 진입과 중장년·고령층의 일자리 이동 및 전환, 재진입 과정에서 세대 간 충돌이 발생하지 않는 일자리 체계를 시민참여형 사회적 대화를 통해 모색하겠다”고 말했다.