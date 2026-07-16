시진핑, 상하이 노후 주택단지 방문해 ‘화장실 설치’ 주목…“주민이 원하는 것 해결” 강조

시진핑, 올해 세 번째 지방 시찰 도시재생 정책과 민생 해결 강 17일 WAIC에서 기조연설 예정

시진핑 중국 국가주석이 도시재생 사업이 진행 중인 상하이 노후 주택단지를 방문해 ‘인민 중심 도시 정책’과 민생 문제 해결을 강조했다.

16일 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 전날 천지닝 상하이시 당서기, 궁정 상하이시장과 함께 황푸구 반쑹위안루의 주민거주시설을 방문했다. 시 주석은 이 자리에서 시 관계자로부터 노후 주택 재개발 사업을 통해 주민들이 ‘마퉁’을 들고 다녀야 하는 문제를 해결했다는 보고를 들었다.

마퉁은 이동식 변기다. 과거 화장실이 없는 주택에 살던 주민들은 마퉁에 용변을 보고 이를 공중화장실이나 공동 수거장에 옮겨서 처리했다. 시 주석이 이날 방문한 곳도 1950년대 지어진 노후주택으로 주민들이 마퉁을 사용해야 했으나 최근 도시정비 사업을 통해 건물에 엘리베이터를 설치하고 각 가정에 독립된 주방과 화장실이 마련됐다.

신화통신은 시 주석이 마퉁 문제 해결을 듣고 기뻐했으며 “노후 주거단지 개조는 현대화된 인민도시 건설의 중요한 부분”이라며 “주민이 원하는 것을 생각하고 주민이 시급히 필요로 하는 일을 해결해야 한다”고 말했다고 전했다.

도시재생은 중국 공산당의 중점 사업 가운데 하나다. 중국 국무원은 지난 5월 발표한 ‘제15차 5개년 도시재생 계획’을 통해 11만 5000개의 노후 도시 주거 단지를 새롭게 단장하겠다고 밝혔다. 대규모 부동산 개발과 신도시 조성 대신 기존 노후 주택 재개발과 녹지 조성 등 도시재생 사업을 도시 정책의 기틀로 삼겠다는 것이다. 여기에는 당분간의 부동산 경기 침체를 감수하겠다는 의미도 담겨 있다.

시 주석이 언급한 ‘인민 중심 도시 정책’에는 주민 커뮤니티 구축과 사회복지의 연계 등도 포함돼 있다. 주민 소득 수준, 자원봉사 횟수, 연령 등을 데이터화해 정교하게 관리하겠다는 의미다.

중국 재정부는 2024년부터 전국 50개 주요 도시의 관련 사업에 자금을 지원해 왔다. 상하이는 개혁·개방 이후 빠르게 성장했으며 인구밀도가 높고 도심에 근현대 역사 유적지가 많아 도시재생 사업의 시험대로서 주목받고 있다. 오는 8~9월 내부 공사를 위해 휴관 예정인 대한민국 임시정부 청사 부근도 도시재생 사업 구역에 해당한다.

시 주석은 17일 상하이에서 열리는 ‘2026 세계인공지능대회(WAIC) 및 인공지능 글로벌 거버넌스 고위급 회의’ 개막식에 참여해 중국의 인공지능(AI) 정책 방향을 제시할 계획이다. 시 주석의 이번 상하이 방문은 올 들어 세 번째 국내 시찰이다. 2007년 상하이시 당서기를 지냈던 시 주석은 지난 4월 말에도 상하이의 AI 혁신 기업 입주단지를 방문해 격려한 바 있다.

상하이 당국은 시 주석 방문 및 WAIC 행사를 앞두고 항공 안전 대비에 들어갔다. 시 당국은 저고도 공역에 대한 안전 통제를 강화하고 허가 없이 드론 비행을 금지한다고 발표했다.