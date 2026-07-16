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개인정보 유출 신고에 포상금 신설…과징금으로 피해자 구제한다

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본문 요약

개인정보보호위원회가 개인정보 유출 신고포상금 신설을 검토한다.

징수한 과징금을 피해구제에 활용할 수 있도록 하는 통합기금을 설립하고, 조사에 비협조하는 경우에 대한 제재도 강화할 방침이다.

개인정보위는 16일 청와대에서 이런 내용을 담은 하반기 업무계획을 보고하고 개인정보 유출 피해자에 대한 보상 체계를 강화한다고 밝혔다.

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개인정보 유출 신고에 포상금 신설…과징금으로 피해자 구제한다

입력 2026.07.16 16:14

  • 김세훈 기자

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송경희 개인정보보호위원장이 16일 청와대 영빈관에서 부처 업무보고를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

송경희 개인정보보호위원장이 16일 청와대 영빈관에서 부처 업무보고를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

개인정보보호위원회가 개인정보 유출 신고포상금 신설을 검토한다. 징수한 과징금을 피해구제에 활용할 수 있도록 하는 통합기금을 설립하고, 조사에 비협조하는 경우에 대한 제재도 강화할 방침이다.

개인정보위는 16일 청와대에서 이런 내용을 담은 하반기 업무계획을 보고하고 개인정보 유출 피해자에 대한 보상 체계를 강화한다고 밝혔다. 기업의 손해배상 책임 원칙을 명확히 하고, 유출 책임에 대한 입증을 기업이 하도록 하는 제도를 손질한다.

또 기획예산처와 공익신고장려기금에 개인정보 피해구제 기능을 포함하는 방안도 협의한다. 포상금은 과징금의 최대 30% 수준이 될 수 있다. 송경희 개인정보위원장은 이날 “최종 확정된 것은 아니지만 다른 부처 사례를 참고해 30%를 검토하고 있다”고 말했다.

개보위는 과징금이 피해자 권리회복에 쓰일 수 있도록 통합기금도 마련할 계획이다. 또 사고 기업이 자발적으로 시정 및 피해구제 방안을 마련하면 제재 전에 사건을 종결하는 ‘피해회복형 동의의결제’ 도입도 검토한다.

조사 체계도 개편한다. 100만건 이상 개인정보가 유출된 중요 사건은 전담 조사단을 구성해 집중 조사·처분한다. 기준이 명확한 소규모 사건은 신속처리 절차를 도입한다. 오는 9월부터는 중대·반복 위반 행위에 대해 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과할 수 있게 됨에 따라 관련 체계도 개선할 계획이다.

조사 비협조기업에 대한 제재도 강화한다. 이행강제금 부과, 증거보전명령, 긴급 보호조치 등을 담은 개인정보보호법 개정을 추진하고, 사고 은폐·방치 시에는 과징금을 30% 이상 가중하도록 제도를 손질한다.

인공지능(AI) 시대 데이터 활용을 위한 제도 개선에도 착수한다. 공익적 목적의 AI 기술 개발에 한해 안전조치를 전제로 개인정보 원본 활용을 허용하는 ‘AI 원본활용 특례’를 도입할 계획이다. AI 스마트글라스 등 신기술에 대응하기 위한 규율 체계도 정비할 방침이다.

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