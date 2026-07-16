산림청 “산사태·산불 등 산림재난 대응 강화한다”

산림당국이 산사태와 산불 등 산림재난 대응 강화를 올해 하반기 역점 과제로 추진한다.

산림청은 16일 청와대에서 열린 정부 업무보고에서 “산림재난으로부터 국민 생명과 재산을 지키고, 산림을 국민과 임업인의 삶의 질을 높이는 핵심 자산으로 육성하겠다”며 산림재난 대응 강화 등 5대 역점 과제를 제시했다.

산림청은 올해 산사태로 인한 인명피해 예방을 위해 지자체의 주민대피계획 수립을 의무화하고, 선제적 대피명령을 발령할 수 있도록 상황판단을 지원하기로 했다. 오는 10월 15일까지 산사태예방지원본부를 24시간 운영하며 비상 대응체계를 가동하고, 산사태가 발생하면 인력과 장비를 긴급 투입해 나갈 계획이다. 또 설계부터 시공까지 단년도 사업 중심으로 추진됐던 임도 사업을 다년화해 극한호우에도 견딜 수 있는 견고한 임도망을 구축하는 것도 산사태 예방 대책에 포함했다.

산불 대응체계도 강화한다. 산불 예방을 위해 산림 연접 건축물 주변에 지난해보다 4배 늘어난 120개의 산불안전공간을 조성하고, 산불조심기간에는 범정부 차원에서 진화헬기를 전진 배치해 초동대응력을 높이기로 했다. 당장 가을철 산불에 대비해 9월까지 야간비행 조종사를 추가 양성하고, 11월 가을철 산불 조심기간부터는 야간 산불진화헬기도 본격 가동할 방침이다. 동절기가 시작 전에는 화목보일러 일제점검을 완료해 시설물 화재가 산불로 번지는 않도록 예방활동도 강화할 예정이다.

최근 확산세에 있는 소나무재선충병 방제전략도 재정비하기로 했다. 피해 심각 지역에는 폭 4㎞ 이상의 국가방제벨트를 구축해 수종전환과 생활권 위험목 제거 등에 방제 역량을 집중해 다른 지역으로의 재선충병 확산을 방지할 계획이다. 또 전국에 있는 산림을 1㎞ 단위로 격자화 해 AI 등을 활용한 정밀 예찰 관리도 실시한다.

산림청은 재난에 강한 활엽수와 산업계 수요가 높은 침엽수 등 맞춤형 수종을 적재적소에 식재해 기후위기에 강하면서도 경제적 가치가 높은 산림을 조성한다는 계획도 세웠다. 동시에 산림조합 중앙회장 직선·단임제 도입을 통한 조직 운영 투명성 제고 등 개혁과제와 장거리 숲길인 ‘동서트레일’의 차질 없는 조성을 통한 농산촌 활성화 핵심 인프라 육성 등 지방주도 성장 과제도 추진하기로 했다.

박은식 산림청장은 “국민안전 보호와 임가경제 활성화, 국민행복 증진 등 국민과 임업인을 위해 해야 할 역할이 막중하다”며 “현장의 목소리를 경청하면서 국정과제 이행에 총력을 다해 가시적인 국정 성과를 창출하겠다”고 말했다.