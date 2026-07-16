빅테크, AI 모델 저작권 침해 연이어 피소···희소자원 되는 AI ‘학습데이터’

인공지능(AI) 모델 성능 개선에 활용되는 ‘학습 데이터’를 둘러싼 분쟁이 급증하고 있다. 활용 여부를 넘어 학습 자료를 적법하게 취득했는지, 원본 이용을 대체하지 않는지가 주된 쟁점으로 떠오르는 모양새다. 향후 ‘데이터 영토’를 놓고 언론·출판사와 AI 개발사 간 힘겨루기가 한층 거세질 것으로 전망된다.

아셰트·엘스비어 등 미국 주요 출판사들은 구글의 AI 모델 ‘제미나이’가 자사 저작물을 무단으로 학습한 행위에 대해 저작권 침해 소송을 제기했다고 14일(현지시간) 밝혔다. 구글이 제미나이를 개발하는 과정에서 수백만 권의 책과 학술 논문을 해적판 사이트에서 내려받았다는 것이다. 특히 구글 북스·스칼라 등 제한적 용도로 제공된 서적도 AI 학습에 활용됐다는 것이 이들 주장이다. 엘스비어 등은 지난 5월 메타를 상대로도 같은 취지의 집단소송을 제기했다.

AI의 학습과 관련된 저작권 소송은 빠르게 늘고 있다. 미국 창작자 단체 카피라이트 얼라이언스에 따르면 AI 저작권 관련 소송 건수는 2024년 말까지 약 30건 수준에 그쳤으나 지난해에만 약 40건이 증가했다. 올해 들어 지난 10일까지 최소 34건이 추가로 접수됐다.

AI가 고도화할수록 학습 데이터의 희소성도 함께 커진다는 점이 소송 증가의 배경으로 꼽힌다. AI 연구기관 에포크AI는 고품질 텍스트가 이르면 올해부터 고갈될 수 있다고 전망했다. 이에 AI 업계는 데이터를 스스로 만들어 쓰는 ‘합성 데이터’에 투자하고 있지만, 오류나 편향에 취약하고 반복학습 시 데이터 다양성이 줄어드는 부작용이 크다. 고품질 데이터가 AI 발전의 ‘병목’이 될 가능성이 커지면서 데이터 소유자들도 권리에 대한 목소리를 높이고 있는 셈이다.

한 업계 관계자는 “AI 모델 성능 개선에 활용할 수 있는 공개 데이터는 사실상 고갈됐다는 게 중론”이라며 “결국 기업이나 정부 기관에서 가진 데이터가 남은 ‘광맥’인데 (각종 규제 우려 등으로) 활용에 제한이 많은 상태”라고 했다.

소송의 핵심 쟁점은 원본의 대체 가능성이 될 것으로 보인다. 책이나 뉴스를 AI 학습에 활용했다는 사실 자체는 위법이 아니더라도, 원본 서적이나 기사의 이용률이 떨어지면 저작권 침해로 이어질 수 있다는 논리다. 이용자 데이터 허브인 플랫폼도 소송전에 가세하고 있다. 커뮤니티 플랫폼 ‘레딧’은 지난해 앤트로픽, 퍼플렉시티 등 AI 개발사에 소송을 제기했다. AI가 자사 콘텐츠를 무단으로 수집해 학습·요약에 활용하면서 정작 사이트로 유입될 트래픽이 줄어든다는 이유에서다.

국내에서도 KBS·MBC·SBS 지상파 3사는 지난 2월 오픈AI를 상대로 자사 뉴스 콘텐츠가 챗GPT 학습에 무단 이용됐다며 서울중앙지법에 소송을 제기했다. 다만 국내에는 아직 AI 학습을 규율하는 명확한 법 조항이 없어 기존 저작권법의 ‘공정이용’ 조항이 판단 기준이 될 것으로 보인다. 당초 문화체육관광부는 업계 혼란을 줄이기 위해 지난 2월 ‘AI 저작물 학습에 대한 공정이용 안내서’를 펴냈지만, 유권해석이 아닌 참고자료라 명확한 기준을 파악하기는 어렵다.

이경전 경희대 빅데이터응용학과 교수는 “‘AI 성능 개선이냐, 저작권자의 권리 보호’를 양자택일로 접근하면 답이 없는 문제”라며 “기업과 정부기관 내부 데이터를 내부로 옮기지 않고 공동 학습하는 ‘연합학습’ 방식을 확대하면 데이터 고갈 문제를 완화할 수 있다”고 말했다.