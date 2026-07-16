‘5·18 희생자’ 임기윤 목사 국가배상 파기환송심 승소…“유족에 3.6억원 지급하라”

5·18광주민주화운동 당시 보안사에서 강압적인 수사를 받다 숨진 임기윤 목사의 유족이 국가를 상대로 낸 소송의 파기환송심 법원이 “임 목사와 유족이 입은 정신적 고통을 국가가 배상해야 한다”고 판단했다. 앞서 1심과 2심 법원은 임 목사에 대한 배상책임만 인정하고, 유족에 대해서는 ‘손해배상 청구권이 없다’며 배척했다. 그러나 대법원에서 결론이 뒤집혔고 이에 따라 파기환송심도 임 목사 유족에 대한 국가의 배상책임을 인정했다.

서울고법 민사60부(재판장 김대웅)는 16일 임 목사 유족이 국가를 상대로 낸 손해배상 소송의 파기환송심 선고에서 “원심판결 중 유족 패소 부분을 취소한다”며 “정부는 임 목사의 자녀 4명에게 각 3675만원을 지급하라”고 판결했다. 앞서 1심과 2심 법원이 임 목사에 대한 손해배상액으로 산정한 2억1000만원은 대법원에서 확정됐다. 이날 판결에 따라 정부가 임 목사의 자녀들에게 지급해야 하는 배상액은 총 3억5700만원이다.

임기윤 목사는 광주가 아닌 지역에서 신군부의 만행을 알리다 희생당한 ‘광주 밖 희생자’ 중 한명이다. 그는 박정희 정권의 독재에 맞서 유신헌법 개헌청원 서명운동을 하고, 전두환 정권의 광주 학살을 비판하는 설교를 했던 인물이다. 이후 임 목사는 계엄합동수사단에 소환돼 수사를 받던 중 쓰러졌고, 조사 8일째에 숨졌다. 유족은 2023년 5월 국가를 상대로 60억원 배상을 요구하는 손해배상 소송을 냈다.

1심과 2심은 임 목사에 대한 국가의 불법행위를 인정해 2억1000만원 배상을 명령했다. 다만 임 목사의 자녀들이 겪은 정신적 고통에 대해서는 배상책임을 인정하지 않았다. 국가의 불법행위에 따른 손해배상을 받으려면 ‘손해 및 가해자를 인지한 날’로부터 3년 안에 소송을 내야 하는데, 이 기간이 지났다는 이유였다. 유족들이 과거 ‘5·18 관련자’ 등으로 인정돼 보상금을 받았을 때 국가의 불법행위를 인지할 수 있었다고 본 것이다.

임 목사의 유족은 판결에 불복해 대법원에 상고했다. 유족은 보상금을 받은 1990년대에는 ‘군사정권에서 겪은 고통을 배상받을 수 있다’는 사회적 인식이 형성되지 않아 권리 행사가 사실상 불가능했다고 주장했다. 그러면서 헌법재판소가 ‘5·18민주화운동 피해자의 유족들이 과거 보상금을 받은 경우 국가에 별도로 손해배상 소송을 낼 수 없다’고 정한 법 조항을 위헌 결정한 2021년 5월에야 권리 행사의 걸림돌이 사라졌다고 했다.

임 목사 사건 상고심이 진행되던 중 대법원은 전원합의체를 통해 ‘민주화운동 희생자 본인뿐 아니라 그 유가족의 배상청구권이 폭넓게 인정돼야 한다’고 판결했다. 과거사 사건에서 소멸시효를 판단할 때는 국가의 배상을 기대하기 어려웠던 억압적인 사회 분위기 등을 고려해야 한다는 취지였다. 이에 따라 임 목사 사건 상고심도 결론이 달라졌다.

대법원은 “유족이 권리행사를 하지 못하는 상황은 잘못된 법률 해석 등 유족의 귀책 사유로 인해 발생했다고 보기 어렵다”며 “오히려 이는 국가가 뒤늦게 보상 관련 법령을 제정·집행하는 과정에서 보상의 대상과 범위를 협소하게 규정하고, 국가편의주의적 입장에서 보상 절차를 신속히 마무리하려고 하면서 초래한 측면이 있다”고 짚었다.

이날 파기환송심 재판부도 대법원 판결에 따라 유족의 손해배상 청구권을 인정했다. 정부와 유족이 7일 내에 재상고를 제기하지 않으면 이번 판결이 확정된다.