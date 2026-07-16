‘드론전’으로 전황 바꾼 우크라 국방장관 경질···총사령관과 갈등이 배경?

미하일로 페도로프 우크라이나 국방장관이 군 총사령관과의 갈등 끝에 취임 6개월 만에 경질됐다. 그가 드론전을 진두지휘하며 전황을 바꿔왔기에 우려의 목소리가 나온다.

뉴욕타임스(NYT)와 가디언은 15일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 정부 개편 과정에서 페도로프 국방장관을 재임명하지 않기로 했다고 보도했다. 페도로프 장관은 이날소셜미디어 엑스를 통해 “우크라이나 국민을 위해 봉사한 건 큰 영광이었다”며 경질을 인정했다.

35세인 페도로프 장관은 2019년 젤렌스키 대통령의 대선캠프에서 SNS 총괄로 일하다 28세에 디지털전화부 장관으로 임명돼 우크라이나 정부의 디지털화를 이끌었다. 2022년 러시아의 침공 이후 드론군 프로그램을 이끌다가 올해 1월 국방장관으로 임명된 뒤에는 ‘물류 봉쇄’ 등 드론 중심의 혁신 전략을 본격화해 전황을 바꾸는 성과를 냈다.

그는 퇴임 사실을 밝히는 게시글에서 취임 직후 러시아군의 스타링크 위성통신 사용을 차단시켰고, 지난 5월27일에는 ‘물류 봉쇄’ 작전으로 러시아 병참선을 타격해 크림반도 고립화를 앞당겼다고 자평했다. 이코노미스트는 그가 취임 초 국방부·여단 감사에서 66억달러 규모 과다지출을 적발했고, 포탄 조달을 공개입찰로 전환해 가격을 16% 낮췄다고 분석했다.

그러나 이 과정에서 기존 군 수뇌부와 방산업계의 반발을 샀고, 올렉산드르 시린스키 총사령관의 갈등이 커졌다. 시린스키 총사령관으로 대표되는 군 수뇌부는 전통적 방식의 부대 운용을 강조했고, 페도로프 장관을 중심으로 한 혁신 세력들은 기술군대를 만들려고 했다. 군 수뇌부는 페도로프 장관이 군 경력이 없다며 경험 미숙을 지적하고, 장관 측은 시린스키 사령관 등 군 수뇌부가 과거의 작전 방식을 고집해 인명 피해가 증가하는 등을 문제로 지적했다.

우크라이나 매체 키이우인디펜던트는 젤렌스키 대통령이 여당인 국민의종 의원들과의 회의에서 국방장관과 총사령관의 갈등이 “모든 선을 넘었다”며 경질 이유를 설명했다고 전했다. 온라인 매체 우크라인스카 프라우다는 젤렌스키가 이 자리에서 “이상적으론 둘 다 경질해야 하지만 지금은 할 수 없다”고 말했다고 보도했다.

우크라인스카 프라우다는 군 수뇌부와 국방부 사이의 충돌은 “불가피했다”며 “올여름 이후 최고사령부 회의에선 매번 국방부와 군인들 간의 언쟁이 벌어졌다“고 전했다. 이 매체는 군 수뇌부가 젤렌스키 대통령에 군부와 국방부 중 선택하라는 최후통첩을 제시했고, 최근 율리아 스비리덴코 총리가 사임한 것을 명분으로 페도로프 장관을 경질한 것이라고 분석했다.

이코노미스트는 페도로프 장관이 시린스키 총사령관의 경질을 대통령에게 요청했으나 승인받지 못했다고 전했다. 페도로프 장관의 보좌관 세르히 스테르넨코는 경질 소식이 전해진 뒤 “오늘 우리나라는 승리에서 더 멀어졌다”며 “진짜 개혁은 시작조차 못 했다”고 반발했다.

혁신적 조치로 인기를 얻게된 페도로프 장관을 젤렌스키 대통령이 견제한 것이라는 의혹도 제기됐다. 야당인 야로슬라우 유르치신 홀로스당 의원은 “누군가 조금이라도 인기를 얻으면 젤렌스키는 그를 잠재적 라이벌로 보기 시작한다. 그때부터 긴장이 시작된다”고 말했다고 키이우인디펜던트는 보도했다.

러시아와 전쟁을 벌이고 있는 우크라이나는 2023년 9월 비리 문제로 국방장관이 사임한 것을 포함해 페도로프 장관까지 4명의 장관이 낙마했다. 정치분석가 볼로디미르 페센코는 “6개월마다 국방장관을 교체하는 건 비정상”이라며 “페도로프가 이미 발표한 개혁을 마무리할 기회를 줬어야 한다”고 키이우인디펜던트에 말했다.

페도로프 후임으로는 이호르 클리멘코 내무장관이 유력하게 거론된다.