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본문 요약

신현송 한국은행 총재는 16일 "요새 증시 변동성이 상당히 높다"면서도 "실물경제에 영향을 미칠 만한 시스템 리스크 요인은 많지 않다"고 밝혔다.

신 총재는 이날 한은 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 인상한 뒤 열린 기자간담회에서 국내 증시의 변동성이 계속되면 소비심리 약화 등으로 금리 인상에 부담이 될 수 있지 않으냐는 물음에 이같이 말했다.

그는 "주식은 다른 부채나 유동성 관련 지표와 달리 시스템 리스크로 연결되는 경로는 많지 않다"며 "다른 나라 사례도 보면 증시라는 것은 큰 폭의 조정이 되더라도 금융 제도 전체에 미치는 리스크는 그렇게 크지 않았다"고 말했다.

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신현송 “주시할 가격 있다면 반도체 주가보다 반도체 가격 그 자체”

입력 2026.07.16 16:53

  • 배재흥 기자

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신현송 한국은행 총재가 16일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 문재원 기자

신현송 한국은행 총재가 16일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 문재원 기자

신현송 한국은행 총재는 16일 “요새 증시 변동성이 상당히 높다”면서도 “실물경제에 영향을 미칠 만한 시스템 리스크 요인은 많지 않다”고 밝혔다.

신 총재는 이날 한은 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 인상한 뒤 열린 기자간담회에서 국내 증시의 변동성이 계속되면 소비심리 약화 등으로 금리 인상에 부담이 될 수 있지 않으냐는 물음에 이같이 말했다.

그는 “주식은 다른 부채나 유동성 관련 지표와 달리 시스템 리스크로 연결되는 경로는 많지 않다”며 “다른 나라 사례도 보면 증시라는 것은 큰 폭의 조정이 되더라도 금융 제도 전체에 미치는 리스크는 그렇게 크지 않았다”고 말했다. 2000년대 초 나스닥 급락 당시를 사례로 들며 금융제도에 미치는 영향은 크지 않았다고 설명했다.

그러면서 “저희가 측정한 수치로는 보유주식 가치가 100만원 증가했을 때 소비가 1만3000원정도 증가했다”며 “큰 그림으로 봐서는 그렇게 큰 효과가 아니었다”고 설명했다.

신 총재는 또 통화 긴축이 증시 조정의 계기가 될 수 있다는 우려에 “금리가 주가를 좌우한다는 평가는 100% 동의를 하지 않는다”며 “계속 주시할 가격이 있다면 반도체 기업의 주가보다 반도체 가격 그 자체를 주시하는 게 좋다”고 답했다.

그는 “국내총소득(GDI) 13.2%라는 수치는 결국 반도체 가격 때문에 나온 것”이라며 “(반도체가) 인공지능(AI)을 기반으로 하는 새로운 경제의 가장 중요한 인프라를 구축하는 하나의 요소가 된다면 한국경제에 시사하는 점이 상당히 많고 통화정책을 펼 때도 이것을 주시해야 할 것”이라고 말했다.

이날 코스피 지수는 전 거래일보다 463.81포인트 하락한 6820.60으로 마감했다.

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