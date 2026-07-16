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민주당 당권 경쟁 본격화…김민석 “대통령 파트너”, 정청래 “검찰 개혁” 강성층 호소

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8·17 더불어민주당 전당대회에 출마하는 고민정·김민석·송영길·정청래 의원이 16일 당대표 후보 등록을 마치면서 당권 경쟁이 본격화했다.

후보 등록 첫날 주요 당권 주자로 꼽히는 김 의원은 대통령과의 파트너십을 강조한 반면 정 의원은 보완수사권 폐지 등 검찰개혁 메시지를 내며 강성 당원층 표심을 공략했다.

민주당 당대표 후보자 4명은 이날 오전 후보자 등록을 마쳤다.

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민주당 당권 경쟁 본격화…김민석 “대통령 파트너”, 정청래 “검찰 개혁” 강성층 호소

입력 2026.07.16 17:11

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더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 15일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 당 4대 혁신안을 발표하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 15일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 당 4대 혁신안을 발표하고 있다. 연합뉴스

8·17 더불어민주당 전당대회에 출마하는 고민정·김민석·송영길·정청래 의원이 16일 당대표 후보 등록을 마치면서 당권 경쟁이 본격화했다. 후보 등록 첫날 주요 당권 주자로 꼽히는 김 의원은 대통령과의 파트너십을 강조한 반면 정 의원은 보완수사권 폐지 등 검찰개혁 메시지를 내며 강성 당원층 표심을 공략했다.

민주당 당대표 후보자 4명은 이날 오전 후보자 등록을 마쳤다. 김 의원은 김원이 민주당 의원이 대리 접수했고, 정 의원도 대리인이 등록 서류를 제출했다. 고·송 의원은 직접 민주당사를 찾아 등록 절차를 마쳤다. 김보미 전 전남 강진군의원도 후보 등록을 준비 중인 것으로 알려졌다.

김 의원은 후보 등록 이후 첫 공개 일정으로 SBS <주영진의 뉴스브리핑>에 출연해 당대표 출마 이유에 대해 “대통령과 파트너십의 안정감과 2년 후 총선 승리를 제일 잘 치를 수 있다는 자신감”이라고 말했다. 그러면서 “비전 경쟁을 할 때가 됐다”며 “청년의 민주당, 이기는 대통합, 숙의 주권 AI(인공지능) 문화 정당, 공정한 시스템 공천 등 당의 네 가지 과제를 말씀드린다”고 말했다.

김 의원은 전날에도 “비전 경쟁을 선언하자”며 민주당 4대 혁신 계획을 발표했다. 그는 엑스에 “김용 전 민주연구원 부원장의 ‘네기터브 NO! 정책경쟁 YES 선언’ 제안을 환영한다”며 “후보 등록이 모두 마무리되면 당대표 후보들이 함께 모여 국민과 당원 앞에 공동선언을 했으면 한다”고 제안했다.

더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표가 16일 국회 의원회관에서 열린 ‘검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회’에 참석하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표가 16일 국회 의원회관에서 열린 ‘검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회’에 참석하고 있다. 연합뉴스

정 의원은 이날 오전 국회에서 김용민·서영교·최민희 의원 등과 함께 ‘보완수사권 존치, 왜 문제인가’ 토론회를 열었다. 정 의원은 토론회 직후 기자들과 만나선 “검찰개혁을 실패하면 총선도 상당히 어려워진다”며 보완수사권 전면 폐지를 재차 주장했다. 그는 이날 인터넷 커뮤니티 <딴지일보> 게시판에도 “어떻게 해서든 보완수사권 폐지하겠다”며 “끝을 봐야 할 시점이다. 이제 끝냅시다”라고 적었다. 보완수사권을 전당대회 쟁점으로 부각하며 강성 당원층을 결집하려는 행보로 풀이된다.

정 의원은 또 기자들과 만나 “2대 1, 3대 1로 집단 폭행당하듯 제가 맞을수록 당원들께서 저를 보호하고 지켜주실 것이라 믿는다”며 “제 입으로 말하기 어려운 표현들이 난무하는 걸 보면 같은 동지로서 서글프고 마음이 아프다”고 말했다. 정 의원이 다수 친이재명계 의원에게 공격받는다는 모습을 조성해 지지층의 동정론을 끌어내려 한다는 분석이 나온다.

더불어민주당 대표에 도전하는 송영길 의원이 16일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 대표에 도전하는 송영길 의원이 16일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스

송 의원은 이날 오전 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “김민석 전 총리는 원내대표를 잘하실 것 같다”며 “여당 대표는 단순히 대통령 뜻을 관철하는 사람이 아니라 국민의 뜻을 수렴해 대통령을 설득할 수도 있고, 대안을 제시할 수 있는 능력이 필요하다”고 말했다. 그러면서 ‘송영길은 김민석 당선을 위해 페이스메이커 하는 거란 오해가 있다’는 진행자 질문에 “필승메이커로 뛰겠다”며 “빠질 수도 없다. 1억원 기탁금을 내야 된다”고 말했다. 경선 도중 송 의원이 김 의원과 단일화할 것이란 전망을 일축한 것이다.

고 의원은 후보 등록 직후 기자들과 만나 “청년 마음에 공감하고 청년을 키워낼 수 있는 젊은 민주당을 꿈꾼다”고 말했다. 고 의원은 이날 전북 익산·전주 등 호남 지역으로 향해 3박4일간 당원들을 만날 계획이다.

더불어민주당 당권 주자인 고민정 의원이 지난 15일 국회 소통관에서 대구 달성군의회 상임위 폐지 규탄 및 지방자치법 개정 촉구 기자회견에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 당권 주자인 고민정 의원이 지난 15일 국회 소통관에서 대구 달성군의회 상임위 폐지 규탄 및 지방자치법 개정 촉구 기자회견에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

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