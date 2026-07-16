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“배우 출연료, 제작비 10% 안 넘긴다”···대형 기획사들 ‘출연료 상한선’ 동참

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본문 요약

국내 주요 매니지먼트사와 영화 제작자들이 정부가 지원하는 중예산 영화의 배우 출연료를 순제작비의 10% 미만으로 책정하는 데 협조하기로 했다.

문체부와 영진위, BH엔터테인먼트, 매니지먼트숲, 제이와이드컴퍼니 등 국내 정상급 배우들이 소속된 매니지먼트사와 한국영화제작가협회, 한국영화프로듀서조합이 참석했다.

매니지먼트사와 제작업계는 영진위가 실시하는 '중예산영화 제작지원' 사업 지원작의 주·조연급 배우 출연료가 순제작비의 10% 미만으로 책정되도록 협조하기로 했다.

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“배우 출연료, 제작비 10% 안 넘긴다”···대형 기획사들 ‘출연료 상한선’ 동참

입력 2026.07.16 17:21

수정 2026.07.16 17:34

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  • 전지현 기자

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정부 지원 중예산영화 위한 ‘도덕적 합의’

최휘영 문화체육관광부 장관(오른쪽 두번째부터), 이은 한국영화제작가협회 대표, 손석우 BH엔터테인먼트 대표, 한상준 영화진흥위원장이 16일 서울 종로구 국립현대미술관 대회의실에서 열린 한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약식에서 협약서에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

최휘영 문화체육관광부 장관(오른쪽 두번째부터), 이은 한국영화제작가협회 대표, 손석우 BH엔터테인먼트 대표, 한상준 영화진흥위원장이 16일 서울 종로구 국립현대미술관 대회의실에서 열린 한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약식에서 협약서에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

국내 주요 매니지먼트사와 영화 제작자들이 정부가 지원하는 중예산 영화의 배우 출연료를 순제작비의 10% 미만으로 책정하는 데 협조하기로 했다.

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 16일 오후 2시 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 ‘한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약’을 맺었다. 문체부와 영진위, BH엔터테인먼트, 매니지먼트숲, 제이와이드컴퍼니 등 국내 정상급 배우들이 소속된 매니지먼트사와 한국영화제작가협회, 한국영화프로듀서조합(PGK)이 참석했다.

매니지먼트사와 제작업계는 영진위가 실시하는 ‘중예산영화 제작지원’ 사업 지원작의 주·조연급 배우 출연료가 순제작비의 10% 미만으로 책정되도록 협조하기로 했다. 다만 도덕적 합의로 법적 강제력은 없다.

협약이 일회성으로 그치지 않도록 매니지먼트사, 제작사, 투자배급사 등은 민간 주도의 자율 협의체를 구성해 제작 환경 개선 방안을 지속적으로 논의하기로 했다.

앞서 정부는 침체된 한국영화 제작 생태계를 회복하기 위해 2025년 중예산 영화 제작 지원 사업을 100억원 규모로 신설했다. 올해는 지원 규모를 460억원으로 확대했다. 정부의 ‘한국영화 살리기’ 노력에 배우 및 매니지먼트 업계가 공감하고 자발적 참여와 연대로 화답했단 점에서 의미가 크다고 문체부는 설명했다.

협약식에서 최휘영 문체부 장관은 “배우 출연료 상한 설정에 자발적으로 동참하겠다는 약속은 단순히 제작 비용 절감을 넘어 한국 영화를 함께 살려보자는 따뜻한 연대이자 용기 있고 성숙한 결단”이라며 감사를 표했다. 한상준 영진위원장은 “제작비 상승과 투자 위축이 이어지는 가운데 중예산 영화 제작 지원이 한국 영화의 다양성과 지속가능한 성장의 마중물이 될 것”이라고 말했다.

손석우 BH엔터테인먼트 대표는 “산업의 여러 불균형과 구조적인 문제를 함께 돌아보고 더 건강한 생태계를 만들어가야 할 시기”라며 “오늘의 협약이 ‘어떻게 함께 오래 갈 수 있는 산업을 만들 것인가’를 고민하는 첫걸음이 되길 바란다”고 했다. 이은 제작가협회 대표는 “현장에 있는 저희도 정말 좋은 영화로 이번 협약이 빛을 발할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

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