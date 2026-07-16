‘음주 강요’ 소방관 사망, 국조실 문책 요구에도···15명 징계 ‘지지부진’

여성 소방관이 직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 사건과 관련해 국무조정실(국조실)이 소방관 15명을 문책하라고 요구했지만, 전남광주 소방안전본부의 징계 절차는 한 달 가까이 지연되고 있는 것으로 파악됐다.

16일 소방본부와 경찰 등 따르면 국조실은 지난달 24일 통합 전 광주소방안전본부 소속 6명과 광산소방서 소속 9명을 문책하라고 요구했다.

국조실은 지난달 11일부터 24일까지 조사를 벌여 숨진 소방관에게 회식과 음주를 강요하고, 유족의 감찰 요구를 제대로 처리하지 않은 사실 등을 확인했다.

소방본부는 지난달 25일 이들을 대기발령했지만 아직 징계의결을 요구하지 않았다. 대상자별 비위 가담 정도를 따지는 데 시간이 걸리고 있는 것으로 전해졌다. 본부는 다음 주 중 징계의결을 요구한 뒤 인사위원회를 열어 징계 수위를 결정할 예정이다.

소방본부가 징계를 직접 맡는 것도 논란이다. 옛 광주소방안전본부는 유족의 감찰 요구를 묵살했고, 광산소방서는 자체 조사에서 사건을 ‘특이사항 없음’으로 종결했다.

소방공무원노동조합은 징계의 공정성을 확보하기 위해 다른 지역 소방안전본부와 노동조합이 참여하는 독립기구를 구성해야 한다고 촉구하고 있다.

경찰 수사도 입건 전 조사 단계에 머물러 있다. 광주경찰은 국조실이 조사 과정에서 확인한 사실을 들여다보고 있다. 경찰 관계자는 “사실 확인을 마친 뒤 조만간 정식 수사 여부를 결정할 계획”이라고 말했다.

광산소방서 소속 여성 소방관은 지난해 10월 직장 내 괴롭힘을 호소하다 숨진 채 발견됐다. 이 소방관은 2024년 7월부터 15개월 동안 24차례 회식에 참석해 폭탄주 등을 강요받은 것으로 조사됐다.