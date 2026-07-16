“중국이 새로운 조공 체제를 만든다고?”…중 외교부, 레이 달리오 주장에 “왜곡” 반박

중국이 부와 영향력을 토대로 새로운 조공 외교 체제를 열 것이라는 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 창립자 레이 달리오의 주장에 중국 외교부가 “중국의 외교 정책을 왜곡한다”고 공식 반박했다.

린젠 중국 외교부 대변인은 16일 정례브리핑에서 “이른바 ‘조공 체제’와 관련한 주장은 서방 국가들이 자신들이 활용하는 패권 논리를 편집해 거울에 비춰서 만든 중국 외교의 가짜 명제”라며 “중화문명과 화이부동(和而不同·다름을 인정하며 조화롭게 지내다)이라는 근본 인자를 무시하며, 현대 중국 외교의 ‘상호 평등’이라는 핵심 바탕을 왜곡하며, 더욱이 국제 관계의 기본 원칙에 어긋나며, 중국과 아시아 및 세계 각국이 교류·협력하는 현실과 맞지 않다”고 말했다.

린 대변인은 “중국은 강대국이 반드시 패권을 추구한다고 인식하지 않는다”며 “중국이 추구하는 것은 다른 나라의 패권에 위압을 가하는 것이 아니라 화이공제(和裏共濟·마음을 합쳐 함께 곤란을 극복하다)와 천하대동(天下大同·온 세상이 자유롭고 평등하다)린 의 지혜라는 청사진”이라고 말했다. 린 대변인은 중국 외교가 상호존중, 평화공존, 운명공동체 의식에 입각해 있다며 “올바른 관계의 길은 상호 성취에 있지 일방적 의존이 아니다”라고 말했다.

린 대변인은 그러면서 “우리는 이웃들과의 관계에서 일관되게 친성혜용(親誠惠容·친하게 지내며 성의를 다하고 포용한다), 운명공동체라는 주변국 외교의 이념과 방침을 일관되게 견지하고 있으며, 이는 지역 안보를 안정적으로 만드는 닻이자 발전과 번영의 엔진”이라고 “중국은 아시아와 세계의 평화, 안전, 발전에 확실성을 불어넣기 위해 각국과 함께 노력하고 있다”고 말했다.

지난달 중국을 방문했던 달리오는 유튜브에 이달 초 ‘조공 체제 : 새로운 세계 질서(The Tribute System: The New World Order)’라는 제목의 영상을 발표했다. 이는 중국의 힘과 영향력이 커지고 있는 아시아가 ‘조공 체제 질서’로 전환하는 초기 단계에 있으며, 중국은 압도적인 경제력과 기술력을 통해 ”싸우지 않고 적을 제압“하는 방식으로 기대치를 재편하고 있다는 주장이다.

해당 영상은 300만회 넘는 조회 수를 기록했으며 영상 공개에 앞서 주장 내용은 파이낸셜 타임스에서도 소개됐다. 달리오는 지난 5월 방영된 블룸버그 TV 인터뷰에서도 ‘조공 체제’가 새로 만들어지고 있다고 주장했다.